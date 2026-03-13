"Pugnalati alle spalle, se c'era Mendes...Vlahovic e Lewandowski, la posizione del Barcellona è una"

Giornate di votazioni in casa Barcellona, che dovrà decidere se confermare l'attuale presidenza o se invece puntare su Victor Font. Intervistato da Gerard Romero, il presidente Joan Laporta ha detto: "Stiamo migliorando, abbiamo costruito un nuovo stadio e abbiamo una squadra molto competitiva. Abbiamo fatto un grande lavoro. Questo mandato è servito per salvare il club. Queste decisione difficili ci hanno portato qui. Ricordo le tre finali vinte contro il Madrid con grande affetto. Abbiamo rinnovato i contratti di giocatori chiave, sono fiero della squadra che abbiamo".
Il Barcellona e la crisi economica: "Non volevamo vendere Yamal o alzare i costi"
Negli ultimi anni i blaugrana hanno vissuto una situazione economica particolarmente delicata, tra Fair Play Finanziario e regola 1:1. La Liga, infatti, ha imposto al club di spendere soltanto quanto guadagnato, in un rapporto, appunto, di uno a uno. A proposito Laporta ha detto: "Non abbiamo raggiunto l'1:1 perchè non volevamo. Non volevamo vendere Yamal o alzare i costi dei biglietti. Non volevamo. Siamo vicini, ma l'1:1 fluttua. Saremo in grado di portare avanti ogni operazione di mercato che Deco ci proporrà. L'1:1 cambia e fluttua. Non dovremmo esserne ossessionati. Potete stare tranquilli che se Deco avrà bisogno di rinforzi, glieli porteremo e saremo in grado di gestire tutto perfettamente".
Il duro attacco: "Serve una squadra forte per competere contro gli arbitri"
Sugli arbitri (qui la designazione arbitrale di Udinese-Juve) ha poi aggiunto: "Siamo in testa a La Liga, e loro ci stanno penalizzando tanto. La TV 'spazzatura' di Madrid ci diffama molto. Nel CTA, c'è la moglie di Mejía Dávila (dirigente del Real ndr), e non se ne parla molto. Ma almeno ora, se sbagliano, lo ammettono. Storicamente, dobbiamo avere una squadra forte per competere contro gli arbitri. Per questo abbiamo costruito una squadra giovane e libero, per combattere contro questo. Gli arbitri ci hanno criminalizzato con una campagna feroce. Dalla presidenza abbia provato a ricostruire le relazione, qui siamo trasparenti e democratici. Caso Negrira? Stiamo aspettando che il giudice ci assolva, così da poter ritenere responsabili chi ci ha diffamato".
La pugnalata alla schiena
Ha fatto molto discutere la decisione di Dro, giovane talento cresciuto nella Masia, di lasciare la Spagna e trasferirsi al PSG: "La partenza di Dro è stato un tradimento da parte del suo agente. È stata una disgrazia e una pugnalata alle spalle. Flick è rimasto senza parole visto che gli aveva dato più opportunità rispetto ad altri. Era stata fatta un'eccezione con Dro visto che non aveva il giusto contratto. Insieme a Jorge Mendes abbiamo tenuto Yamal e non è successo come con Ivan de La Pena, dove per colpa sua Dro è andato al PSG. Se Jorge Mendes avesse avuto Dro, non sarebbe successo".
Il futuro di Cancelo e Rashford
Sui riscatti il presidente del Barcellona ha aggiunto: "Cancelo mi piace tanto, ama tanto il Barcellona e lo vive intensamente. Sta facendo molto bene e ha una tecnica incredibile. Non abbiamo bisogno di acquistare giocatori, quello che succede è che ogni anno proviamo a potenziare la squadra. Rashford? Siamo molto soddisfatti delle sue prestazioni. Deco deciderà a fine stagione. Possiamo guardare ad altre opzioni per la sua continuità. Marcus si è integrato bene, ha tanta sensibilità ed è coinvolto nella Fondazione".
La situazione di Lewandowski e... Vlahovic
Il contratto di Lewandowski è in scadenza (ed è stato accostato anche alla Vecchia Signora) e in Spagna si sta discutendo molto del suo futuro: "Robert è arrivato in un momento molto difficile per la squadra. Dobbiamo essergli grati. Se vorrà restare un altro anno in un ruolo molto specifico, potrà farlo. I buoni rapporti con gli agenti aiutano il club".
Tra i possibili nomi per sostituire il polacco c'è anche quello di Vlahovic (ancora out contro l'Udinese), in scadenza con la Juve: "Il contratto di Vlahovic sta terminando, ma non c'è niente. Deco sta lavorando".
Giornate di votazioni in casa Barcellona, che dovrà decidere se confermare l'attuale presidenza o se invece puntare su Victor Font. Intervistato da Gerard Romero, il presidente Joan Laporta ha detto: "Stiamo migliorando, abbiamo costruito un nuovo stadio e abbiamo una squadra molto competitiva. Abbiamo fatto un grande lavoro. Questo mandato è servito per salvare il club. Queste decisione difficili ci hanno portato qui. Ricordo le tre finali vinte contro il Madrid con grande affetto. Abbiamo rinnovato i contratti di giocatori chiave, sono fiero della squadra che abbiamo".
Il Barcellona e la crisi economica: "Non volevamo vendere Yamal o alzare i costi"
Negli ultimi anni i blaugrana hanno vissuto una situazione economica particolarmente delicata, tra Fair Play Finanziario e regola 1:1. La Liga, infatti, ha imposto al club di spendere soltanto quanto guadagnato, in un rapporto, appunto, di uno a uno. A proposito Laporta ha detto: "Non abbiamo raggiunto l'1:1 perchè non volevamo. Non volevamo vendere Yamal o alzare i costi dei biglietti. Non volevamo. Siamo vicini, ma l'1:1 fluttua. Saremo in grado di portare avanti ogni operazione di mercato che Deco ci proporrà. L'1:1 cambia e fluttua. Non dovremmo esserne ossessionati. Potete stare tranquilli che se Deco avrà bisogno di rinforzi, glieli porteremo e saremo in grado di gestire tutto perfettamente".
Il duro attacco: "Serve una squadra forte per competere contro gli arbitri"
Sugli arbitri (qui la designazione arbitrale di Udinese-Juve) ha poi aggiunto: "Siamo in testa a La Liga, e loro ci stanno penalizzando tanto. La TV 'spazzatura' di Madrid ci diffama molto. Nel CTA, c'è la moglie di Mejía Dávila (dirigente del Real ndr), e non se ne parla molto. Ma almeno ora, se sbagliano, lo ammettono. Storicamente, dobbiamo avere una squadra forte per competere contro gli arbitri. Per questo abbiamo costruito una squadra giovane e libero, per combattere contro questo. Gli arbitri ci hanno criminalizzato con una campagna feroce. Dalla presidenza abbia provato a ricostruire le relazione, qui siamo trasparenti e democratici. Caso Negrira? Stiamo aspettando che il giudice ci assolva, così da poter ritenere responsabili chi ci ha diffamato".