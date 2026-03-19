Gravina presenta la riforma del calcio giovanile: la tecnica al centro per ritrovare talenti

MILANO - "Oggi un bambino passa 3-4 ore a settimana in campo con il pallone. Ai miei tempi, ci giocavamo 3-4 ore al giorno". La sintesi del nuovo progetto tecnico del calcio giovanile italiano, presentato ieri in Figc, è nelle parole di Simone Perrotta, uno dei due campioni del mondo del 2006 - l’altro è Gianluca Zambrotta - coinvolti da Gabriele Gravina. L’obiettivo, ambizioso, è mettere al centro i giovani e i relativi formatori. Un’idea costruita nel tempo e con fatica, sostenuta da Gabriele Gravina sin dalla sua candidatura per il terzo mandato al vertice della Federcalcio, presentata solo a una settimana dalla prima gara dei playoff Mondiali: "Non nasce dalla mancata qualificazione del 2022 - ha spiegato il presidente -. Bastava realizzare un rigore con la Svizzera. Oggi non sono negativo, sono più preoccupato di concetti come l’iper-tatticismo e la ricerca del risultato a tutti i costi". Sono i due mali da estirpare a livello giovanile, insieme all’eccessiva presenza di stranieri, che abbassa la percentuale di selezionabili dalle nazionali azzurre. Nemici complicati da affrontare, sia perché è difficile intervenire per incentivare l’impiego di italiani, sia perché i club non collaborano e ragionano soprattutto sull'immediato: "È legittimo che pensino ad allenare la squadra e a lavorare tatticamente - ha aggiunto Gravina -, ma così si rischia di perdere i giovani ed è compito della federazione non perderli. La soluzione è lanciare una nuova idea di accademia federale". Intesa come luogo di formazione, non un centro federale sul modello francese: la soluzione individuata dalla Figc è stata creare un coordinamento tecnico tra le tre realtà che si occupano di sviluppo. Il settore tecnico guidato da Mario Beretta, quello giovanile e scolastico presieduto in regime di prorogatio da Vito Roberto Tisci e il club Italia (che fa capo direttamente a Gravina) rimarranno formalmente separati, ma risponderanno al direttore tecnico Maurizio Viscidi, da oltre dieci anni coordinatore delle nazionali giovanili.