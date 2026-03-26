Brasile-Francia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

Nel ricco calendario delle amichevoli internazionali spicca la sfida in programma alle ore 20.45 italiane al Gillette Stadium di Foxborough tra Francia e Brasile. Entrambe già qualificate ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, potranno testare il proprio stato di forma in vista della manifestazione iridata. Deschamps contro Ancelotti, Mbappé contro Vinicius: è tanta la carne al fuoco in una partita che, anche se non vale un titolo, attira sempre grande attenzione. Les Bleus e i verdeoro sono tra le candidate in lizza per la vittoria della Coppa del Mondo e stasera offriranno un antipasto di ciò che potrà accadere tra qualche mese in America. Seppur non al 100%, Kylian Mbappé si è presentato davanti ai microfoni in conferenza stampa commentando: "Sono qui e sto bene. Le mie ginocchia stanno bene, e lo devo anche al mio club. Se partirò dall’inizio dipenderà dal tecnico, ma sono qui e darò il massimo". Pensa già al torneo iridato, invece, Vinicius: "Immagino che tutti vogliano che io sia uno dei protagonisti. Sono pronto per tutte le sfide della mia carriera. Ho già giocato un Mondiale, non voglio perdere di nuovo. Mi sono allenato duramente a casa, non voglio infortunarmi. C’è Raphinha, c’è João Pedro. I più giovani che stanno emergendo, Endrick su tutti. Ci sentiamo tutti pronti. Vogliamo vincere il Mondiale".