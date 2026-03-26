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Buffon in videochiamata con Fiorello carica l'Italia: “Il gruppo è concentrato e convinto di andare al Mondiale"

L'ex portiere della Nazionale anticipa la sfida con l'Irlanda del Nord di questa sera in diretta con lo showman
1 min
fiorello buffon radio2
Buffon in videochiamata con Fiorello carica l'Italia: “Il gruppo è concentrato e convinto di andare al Mondiale"
TORINO - Grande attesa per l'impegno dell'Italia contro l'Irlanda del Nord che vale un posto ai prossimi Mondiali. A 'La Pennicanza', su Rai Radio2, Fiorello sente in diretta in videochiamata Gigi Buffon, leggenda della Nazionale e attuale suo capo delegazione. “L’Irlanda del Nord è una squadra da rispettare - le parole dell'ex portiere -. Come tutte le squadre anglosassoni o nordiche, fanno 3-4 cose in cui credono e le fanno alla perfezione. Il morale? I ragazzi sono concentrati ma anche sereni e convinti. Hanno una forza individuale e anche di squadra che gli permette di superare, non dico facilmente ma con convinzione, questi ostacoli per portarci al Mondiale. Che sia una bellissima partita e un grande spettacolo: per arrivare a queste sfide serve un ambiente positivo, ottimista!”. 

Fiorello chiude la conversazione con la sua ironia: “Non andiamo ai Mondiali da talmente tanto che l’ultima volta ormai i ragazzi la studiano sui libri di scuola! Facciamo allora i nostri auguri sentiti, anzi sentitissimi, all’Irlanda del Nord… che giochino una bellissima partita!”.

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