- Grande attesa per l'impegno dell'Italia contro l'Irlanda del Nord che vale un posto ai prossimi Mondiali. A 'La Pennicanza', su Rai Radio2,sente in diretta in videochiamata Gigi, leggenda della Nazionale e attuale suo capo delegazione. “L’Irlanda del Nord è una squadra da rispettare - le parole dell'ex portiere -. Come tutte le squadre anglosassoni o nordiche, fanno 3-4 cose in cui credono e le fanno alla perfezione. Il morale? I ragazzi sono concentrati ma anche sereni e convinti. Hanno una forza individuale e anche di squadra che gli permette di superare, non dico facilmente ma con convinzione, questi ostacoli per portarci al Mondiale. Che sia una bellissima partita e un grande spettacolo: per arrivare a queste sfide serve un ambiente positivo, ottimista!”.

Fiorello chiude la conversazione con la sua ironia: “Non andiamo ai Mondiali da talmente tanto che l’ultima volta ormai i ragazzi la studiano sui libri di scuola! Facciamo allora i nostri auguri sentiti, anzi sentitissimi, all’Irlanda del Nord… che giochino una bellissima partita!”.