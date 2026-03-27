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Savoldi, addio Mister 2 miliardi. Segnava e cantava i gol

La sua tenera “favola dei calciatori” ebbe un grande successo. Un Inzaghi ante litteram, riccioli e baffi da antologia
Riccardo Signori
1 min
Savoldi, addio Mister 2 miliardi. Segnava e cantava i gol© ANSA

In quei giorni, era luglio 1975, Napoli era sommersa da immondizia per lo sciopero degli spazzini. E i giornali titolarono su “Mister due miliardi” (di lire) che al secolo sarebbe diventato, e per sempre rimasto, Beppe Savoldi: riccioli scomposti e baffi furbi. Napoli fu messa sottosopra da quella storia: da una parte la cifra record, mai pagata in Italia per un calciatore, dall’altro una condizione impietosa della città. Presidente era Corrad

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