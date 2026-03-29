Tragedia all'Azteca prima di Messico-Portogallo: un tifoso precipita dalla tribuna e perde la vita

CITTÀ DEL MESSICO - Un tifoso messicano è morto allo stadio di Banorte (l'ex Azteca), prima dell'amichevole tra Messico e Portogallo, a Città del Messico, dopo essere caduto da un anello superiore dell'edificio. Secondo quanto riferito dalla Segreteria per la Sicurezza dei Cittadini di Città del Messico, la persona era in stato di ebbrezza e ha tentato di scendere dal secondo al primo piano passando dall'esterno dei palchi, precipitando al piano terra. Il tifoso è stato soccorso dal personale medico sul posto, ma è deceduto a causa delle ferite riportate. Testimoni presenti sul posto hanno riferito che il decesso è avvenuto quasi istantaneamente.
Il personale di emergenza all'interno dell'edificio è intervenuto immediatamente per tentare di soccorrere il tifoso, ma non è riuscito a rianimarlo. Lo stadio di Banorte ha riaperto i battenti dopo oltre 20 mesi di lavori di ristrutturazione, una fase cruciale per ospitare la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio del 2026. Presente nella struttura anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino , in visita per supervisionare i progressi in vista dei Mondiali.
Il personale di emergenza all'interno dell'edificio è intervenuto immediatamente per tentare di soccorrere il tifoso, ma non è riuscito a rianimarlo. Lo stadio di Banorte ha riaperto i battenti dopo oltre 20 mesi di lavori di ristrutturazione, una fase cruciale per ospitare la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio del 2026. Presente nella struttura anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino , in visita per supervisionare i progressi in vista dei Mondiali.
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