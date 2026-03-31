Terrore in Croazia-Turchia U21, partita sospesa: il ct turco collassa a terra, ambulanza in campo

Attimi di paura durante la partita tra la nazionale Under 21 della Croazia e quella della Turchia valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria . Il commissario tecnico della Turchia, Egemen Korkmaz, si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza: la partita è stata sospesa. In campo c'erano anche Kilicsoy del Cagliari e Mlacic dell'Udinese.

Cosa è successo

Il match è stato interrotto a seguito del malore accusato dal ct della nazionale turca Korkmaz, soccorso subito dalle squadre mediche. L'episodio è avvenuto al 36' del primo tempo, al momento dell'espulsione di Ege Tıknaz. Secondo quanto riferito, Korkmaz si sarebbe improvvisamente accasciato al suolo perdendo conoscenza. Secondo il quotidiano sportivo croato Sportske Novosti, le condizioni di Korkmaz sarebbero critiche.

Il comunicato delle Federazione turca

"Il nostro allenatore della Nazionale Under 21, Egemen Korkmaz, ha perso conoscenza dopo essere scivolato e aver battuto la testa a terra al 35° minuto della partita di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 UEFA contro la Croazia, disputata oggi all'Opus Arena di Osijek. Korkmaz, che ha riportato un gonfiore alla testa a causa della caduta, ha ricevuto le prime cure dal nostro staff medico a bordo campo. È cosciente ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza per ulteriori accertamenti. Gli auguriamo una pronta guarigione" si legge in un comunicato della Federazione turca.