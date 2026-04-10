Muore all’improvviso e a soli 49 anni il vice ct della Polonia

Il calcio polacco è in lutto per la scomparsa improvvisa di Jacek Magiera, vice commissario tecnico della nazionale , morto all’età di 49 anni. Una notizia che ha scosso profondamente l’intero movimento sportivo del Paese, arrivata in modo del tutto inatteso e capace di lasciare sgomento- Figura apprezzata per competenza e dedizione, Magiera rappresentava un elemento importante nello staff tecnico della selezione, impegnata nel proprio percorso di crescita sotto la guida del ct Jan Urban. Il decesso è avvenuto dopo un malore accusato nella mattinata, mentre stava correndo. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

Una carriera tra campo e panchina

Da calciatore, Magiera aveva militato nel campionato polacco tra gli anni novanta e la prima metà dei duemila. Terminata la carriera in campo, aveva intrapreso quella da allenatore, costruendo negli anni un percorso solido e variegato. Le sue esperienze si erano sviluppate sia a livello di club sia, soprattutto, all’interno della federazione. Qui aveva ricoperto ruoli chiave nella crescita dei giovani talenti, lavorando inizialmente con l’Under 18 e successivamente come commissario tecnico delle selezioni Under 19 e Under 20.

Il cordoglio della Federazione

La Federazione ha espresso il proprio cordoglio con un comunicato: "Con profonda tristezza e grande rammarico, l'Associazione calcistica polacca ha appreso la notizia della morte di Jacek Magiera, secondo allenatore della nazionale polacca. Alla famiglia, agli amici e parenti di Jacek Magiera la Federazione esprime le più sincere condoglianze. Allo stesso tempo vi chiediamo di rispettare la privacy e la pace dei suoi cari in questo momento così difficile".