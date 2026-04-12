La clamorosa lezione di Cuesta: «Non è rigore, non c'è niente da dire»

TORINO - E poi c’è Carlos Cuesta. Che con la purezza dei suoi trent’anni e una storia ancora breve, ma tutta da raccontare, va davanti alle telecamere e dice: «Sì, dal campo avevo il dubbio che fosse rigore. Ma poi ho parlato con il nostro addetto agli arbitri e mi ha detto che non era rigore a termini di regolamento, quindi non c’è niente da dire». Viviamo in un brutto mondo se la normalità, quasi banale, di questa affermazione deve essere enfatizzata con gioia e additata a esempio. Ma, tant’è, siamo qui a fare i complimenti a Cuesta e al fatto che ha detto la verità, indicando il suo gesto perché possa ispirare altri protagonisti del calcio.