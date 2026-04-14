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Pellegrini ha voluto celebrare in un modo speciale il traguardo delle 300 partite in Serie A

Il centrocampista della Roma ha fatto visita al Punto Luce di Save the Children della località Torre Maura, a Roma
2 min
pellegrini Save the Children
Pellegrini ha voluto celebrare in un modo speciale il traguardo delle 300 partite in Serie A

ROMA - Lorenzo Pellegrini ha voluto celebrare in un modo speciale il traguardo delle 300 partite in Serie A. Dopo aver raggiunto questo importante traguardo che lo posiziona tra i giocatori più “longevi” di sempre del massimo Campionato italiano, il centrocampista della Roma insieme alla moglie Veronica e alla mamma Monica, ha fatto visita al Punto Luce di Save the Children della località Torre Maura, a Roma.

La visita di Lorenzo Pellegrini

 

 

Guidato dagli operatori di Save the Children, ha visitato gli spazi della struttura: le aule per il sostegno nello studio, le aree gioco, la biblioteca e il campetto di calcio. Quello di Torre Maura è uno dei 27 centri dell’Organizzazione in Italia, per il contrasto della povertà educativa, ed  offre a bambini, bambine e adolescenti attività educative e formative gratuite.

Il momento più atteso del pomeriggio è stato l’incontro con le domande dei bambini e dei ragazzi al giocatore Pellegrini. Poi  tutti al campetto da calcio della struttura per gli autografi e le foto ricordo dell’emozionante giornata.

 

 

 

 

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