Cena di beneficenza dello Juventus Club Sora con Tacchinardi: all'ospedale un elettrocardiografo

Nella giornata di venerdì 29 maggio, Alessio Tacchinardi sarà ospite a Sora per una serata di beneficenza, in cui verrà donato un elettrocardiografo all'ospedale della medesima città. I fondi per acquistare il macchinario sono stati raccolti dallo Juventus Club di Sora grazie all'aiuto di tutti i soci. Il calciatore sarà ospite e consegnerà lui direttamente lo strumento. L'evento è a numero chiuso e per partecipare è obbligatoria la prenotazione.