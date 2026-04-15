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Cena di beneficenza dello Juventus Club Sora con Tacchinardi: all'ospedale un elettrocardiografo

L'ex centrocampista bianconero, venerdì 29 maggio, sarà ospite di una serata nel corso della quale l'importante strumento sarà donato al reparto di cardiologia cittadino
2 min
TacchinardiSoraJuventus
Cena di beneficenza dello Juventus Club Sora con Tacchinardi: all'ospedale un elettrocardiografo

Nella giornata di venerdì 29 maggio, Alessio Tacchinardi sarà ospite a Sora per una serata di beneficenza, in cui verrà donato un elettrocardiografo all'ospedale della medesima città. I fondi per acquistare il macchinario sono stati raccolti dallo Juventus Club di Sora grazie all'aiuto di tutti i soci. Il calciatore sarà ospite e consegnerà lui direttamente lo strumento. L'evento è a numero chiuso e per partecipare è obbligatoria la prenotazione.

Tutti i dettagli della serata

Il 29 maggio Alessio Tacchinardi - vincitore con la maglia bianconera di sei Scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Coppa Intertoto, una Supercoppa Uefa e una Champions League - sarà ospite nella città di Sora per un evento benefico che permetterà di consegnare un elettrocardiografo al reparto di cardiologia dell'ospedale "Santissima Trinità" della città in provincia di Frosinone. L'evento si terrà presso il ristorante "La Grotte" di San Donato Valcomino (FR) a partire dalle ore 20:30. Per ulteriori informazioni i numeri telefonici da contattare sono: 3208668696 e 3458972300.

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