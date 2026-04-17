Inter-Cagliari: la cerimonia di firma del Manifesto della comunicazione non ostile

Attraverso laboratori ludico-formativi – a cui ha partecipato anche il presidente Giuseppe Marotta – bambini e bambine hanno riflettuto sulle parole del tifo e sulle emozioni che le accompagnano, trasformando il campo in uno spazio di ascolto, empatia e rispetto. Dalle parole raccolte durante i laboratori è nato ALÈ – Piccolo glossario del tifo positivo (www.paroleostili.it/glossarioale.pdf), uno strumento agile e coinvolgente pensato per i ragazzi e per i loro genitori, gli allenatori e tutti i tifosi. “ALÈ” richiama l’energia dello stadio, ma è anche l’acrostico di Allena L’Empatia: un invito a trasformare il tifo in un gesto educativo, dove entusiasmo e rispetto corrono nella stessa direzione.

Il glossario, raccontato qui (www.paroleostili.it/ale-il-tifo-che-scegliamo), raccoglie parole chiave e linee guida del tifo positivo, mettendo a confronto parole da evitare e parole da preferire, spiegandone il significato e l’effetto che producono sugli altri in campo, sugli spalti e online. Uno strumento condiviso che unisce l’esperienza educativa di Parole O_Stili e il percorso storico di Inter e Io Tifo Positivo, il progetto promosso da Comunità Nuova all’interno delle scuole della città in collaborazione con il club per educare ragazzi e famiglie al rispetto, alla lealtà e alla responsabilità dentro e fuori dal campo, nella promozione della sportività tra i più giovani.

La collaborazione tra Parole O_Stili e Inter si sviluppa anche attraverso i canali digitali ufficiali del club, dove i contenuti diventano strumenti di posizionamento e sensibilizzazione. Il percorso è stato inaugurato il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un contenuto social che ha evidenziato l’importanza delle parole nella prevenzione della violenza di genere. Il 10 aprile, in prossimità della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, è stato pubblicato un secondo contenuto co-prodotto dedicato al tifo positivo, a introduzione del Glossario ALÈ.

I commenti di Rosy Russo e Marotta

Rosy Russo, presidente di Parole O_Stili, commenta: “Le parole che si usano allo stadio, in campo, sugli spalti o sui social non sono mai neutre. Possono accendere entusiasmo e senso di appartenenza, ma possono anche ferire, escludere, dividere. Lo sport è uno dei luoghi più potenti di educazione informale. I bambini e le bambine imparano guardando e ascoltando le persone adulte che li circondano e accompagnano. Con “Diamo l’esempio” vogliamo ribaltare la prospettiva: sono proprio bambini e bambine, con la loro autenticità, a mostrarci che un tifo più rispettoso è possibile. Allenare l’empatia è un gesto atletico, oltre che umano”.

Giuseppe Marotta, presidente e ceo dell’Inter, dichiara: “La formazione dei più giovani nel contesto sportivo è un tema molto importante, forse uno dei più importanti per il futuro del calcio, e l’Inter è consapevole del proprio ruolo di influenza e restituzione su tutta la comunità. Per questo siamo molto orgogliosi del percorso creato insieme a Parole O_Stili e della firma del Manifesto, in cui ci riconosciamo completamente. Vogliamo ascoltare la voce dei nostri ragazzi e insieme a loro promuovere un linguaggio capace di rispettare, sostenere e criticare senza umiliare. Perché anche le parole fanno parte del gioco”.

Durante la partita Inter-Cagliari, i soci junior degli Inter club di Milano sveleranno la loro prima coreografia, nata da una riflessione sulle dinamiche del tifo. Lo stadio di San Siro ospiterà, inoltre, un’ampia delegazione dei ragazzi che nelle loro scuole hanno partecipato a Io Tifo Positivo, con i loro striscioni e un video-racconto della loro esperienza, che andrà in onda sui maxischermi del Meazza.