Capello, consigli per i manager dello sport del futuro

- Si è svolto presso la “Liuc - Università Cattaneo” di Castellanza in provincia di Varese, il convegno “Sport, management e giovani”, collegato al corso di laurea triennale in Management dello Sport e degli Eventi Sportivi (nell’ambito della Laurea in Economia e Management). Presentato dal giornalista Guido, il convegno ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Fabio, di suo figlio(“Head of Sports Deloitte Legal” e docente della Liuc), di Michele(dg Istat) e Roberto(responsabile del settore giovanile dell’Atalanta), oltre ad Anna, rettore dell’Università Liuc, e Valentina, direttore Scuola di Economia e Management della Liuc.

Tra i temi affrontati nel pomeriggio, quello del rapporto tra sport management e accademia: per i giovani che si interessano ad una carriera in questo ambito, una delle opzioni è quella di un percorso di studio classico con indirizzo sportivo per portare competenze e managerialità all’interno dell’industria, tenendo in considerazione le diverse opportunità di lavoro che lo sport offre. In particolare, gli studenti lavorano sulla gestione di eventi sportivi, economia e marketing sportivo, diritto e regolamentazione sportiva e soft skills (capacità di lavorare in team, problem-solving e gestione delle relazioni con diversi stakeholder). Fra i principali sbocchi professionali ci sono manager o dirigente in federazioni, leghe e società sportive; consulente per progetti di sviluppo territoriale attraverso eventi sportivi; imprenditore nel settore sportivo o consulente libero professionista. Nel corso dell’evento sono state assegnate anche borse di studio agli studenti Liuc che rientrano nel “Programma Studenti-Atleti” dedicato a coloro che praticano attività agonistica di alto livello.