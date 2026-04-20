"L'Italia ha vinto più della Germania in questi anni": Mancini rivendica l'Europeo e sul ritorno...

FIRENZE - Roberto Mancini ha parlato a margine dell'evento 'Inside the Sport 2026' organizzato dall'Ussi (Unione stampa sportiva italiana) al Museo del Calcio. Tra i temi trattati la panchina della Nazionale italiana e di un suo possibile ritorno: "È sempre un'emozione rientrare a Coverciano. Sono qui per il premio. Prossima domanda?". Il calcio italiano sta vivendo un momento difficile, Mancini ha commentato: "Lo sport è così, una volta si perde, un'altra si vince, a volte succedono cose incredibili. Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare, di sicuro gli italiani meritano di tornare a sognare. La Nostra Nazionale avrà giocatori bravi per risollevarsi, ci sono giovani interessanti, quello che mi ha più impressionato è Palestra, anche Cancellieri ha grandi doti, però se ne parla poco. Se il mio telefono squilla? I miei figli mi chiamano - ha sorriso - Ora penso a finire la stagione con l'Al Saad''. Alla domanda se l'ex presidente del Coni Giovanni Malagò può essere l'uomo giusto per rilanciare il calcio italiano Mancini ha glissato e ripetuto: ''Sono qui per il premio''.

Come si risolve?

Su come si possa risolvere la complicata situazione del calcio nostrano: "Se avete letto quello che ha detto Kimmich, il giocatore della nazionale tedesca, ha detto: "L'Italia ha vinto di più di noi negli ultimi 10 anni". Quindi qualcosa di buono era stato fatto, credo che l'Italia abbia e avrà giocatori bravi per il futuro per risollevarsi. Così come le squadre di club, perché poi ci sono anni che le squadre arrivano fino in fondo, altre meno come quest'anno, però poi comunque lavorano sempre nel modo migliore".

Inter ad un passo dallo scudetto

Infine parlando del sempre più probabile scudetto dell'Inter, Mancini ha concluso: "Chivu è stato sicuramente bravo e credo che l'Inter sia una comunque una squadra molto forte da tempo e quindi mi sembra anche che la vittoria dello scudetto sia non dico scontata, però insomma...È stata una bella lotta col Napoli fino ad ora. È stato un bel campionato".