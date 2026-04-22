Giletti e il mercato: "Juve, serve un top a centrocampo e Vlahovic va sostituito"

Nel flusso continuo del dibattito sportivo italiano sul caso escort legato al calcio ( con i nomi i primi nomi dei giocatori usciti in una lista pubblicata da Il Giornale ), è arrivato anche l’intervento di Massimo Giletti a Radio CRC. Ospite della trasmissione "A Pranzo con Chiariello", il giornalista ha affrontato senza filtri temi che hanno finito per toccare politica e società. Un racconto diretto, a tratti provocatorio, che alterna retroscena e giudizi netti, senza cercare compromessi. Dall'attualità al calcio giocato, Giletti ha approfondito anche la stagione del Napoli , difendendo Conte, e quella della Juve, puntando su Spalletti anche per il futuro.

Il caso escort e le ombre sul calcio

Giletti è entrato subito nel vivo con un tema che ha riacceso il dibattito mediatico: "La notizia dei presunti incontri dei giocatori di Inter, Milan e Juventus con delle escort non è una novità, non capisco tutto questo clamore. C’è stata un’indagine scientifica della Guardia di Finanza di Milano che ha scoperto le carte in tavola e per questo si è generato tanto clamore, ma non è una novità". Il giornalista ha rivendicato anche un suo lavoro svolto in passato: "Io già l’avevo fatta l’inchiesta sulle escort dei giocatori due anni fa, abbiamo persino intervistato alcune ragazze che erano state con dei calciatori e hanno fatto nomi di giocatori di Inter, Milan e Juventus".

Nel suo racconto sono emersi episodi e nomi noti come Theo Hernandez: "Lui fu persino accusato poiché c’era un noto personaggio calabrese che faceva entrare tutti i giocatori e i personaggi famosi dentro il suo locale e li conduceva in una saletta privata. Dopo di che, non se n'è più parlato e il caso è stato riaperto da Fabrizio Corona, ma quello che è emerso negli ultimi giorni non è una novità". E ha aggiunto: "Il giro è vasto. Che i giocatori andassero con le prostitute e facessero uso della droga del palloncino è un deja vu. Ci fu un’inchiesta a Roma che coinvolse persino Francesco Totti il quale smentì tutto dicendo che non era mai stato con una prostituta poiché si diceva che aveva accompagnato alcuni giocatori della Roma in alcuni locali. Bobo Vieri fu persino intercettato dalla Telecom per capire dove andava. Il mondo dorato del calcio utilizza queste ragazze, è la verità. La notizia fa clamore ed è la classica vicenda da banalità del male"