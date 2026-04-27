È ancora presto per capirne la portata

Parliamoci chiaro. Dipende tutto da quello che ha in mano il pm Ascione. Il resto, per ora, sono chiacchiere, illazioni e discussioni fra tifosi. Fino dove arriva l’inchiesta della Procura di Milano? Ovvero: se ci sono intercettazioni o prove che coinvolgono dirigenti di club o della Federcalcio e queste sono compromettenti, si apre uno scenario in stile 2006. Se, invece, l’inchiesta di Milano riguarda solo il mondo arbitrale, le gelosie avvelenate e le vendette trasversali dei direttori di gara, siamo di fronte a uno scandalo grave, ma più circoscritto (banalmente perché non avrebbe conseguenze sui club, che poi è quello che interessa ai tifosi). Ora risulta perfino irriverente pensare che la Procura di Milano si presti a dirigere i regolamenti di conti fra arbitri o a indagare su basi tifoidee, quindi bisogna stare attenti a quello che emergerà da quelle carte. Nel frattempo resta forte la sensazione di un ambiente bisognoso di un ripensamento profondo e nel quale il desiderio smanioso del “potere” inquini in modo irrimediabile le governance a qualsiasi livello: dal presidente federale in giù.