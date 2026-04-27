Mendy, Borrelli, Caprile: Cagliari, tris d'oro. Ora l'Europa dell'Atalanta dipende dall'Inter 

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Ha detto bene Palladino: "Abbiamo preso due gol nei primi 7 minuti perché l'Atalanta era rimasta nello spogliatoio". Per la gioia di Paul Mendy, 19 anni, gran talento della Primavera rossoblù, alla prima da titolare in Serie A dopo avere raggranellato 80 minuti fra Napoli, Sassuolo, Cremonese e Inter. Trascorsi
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