Mendy, Borrelli, Caprile: Cagliari, tris d'oro. Ora l'Europa dell'Atalanta dipende dall'Inter 

Ha detto bene Palladino: "Abbiamo preso due gol nei primi 7 minuti perché l'Atalanta era rimasta nello spogliatoio". Per la gioia di Paul Mendy, 19 anni, gran talento della Primavera rossoblù, alla prima da titolare in Serie A dopo avere raggranellato 80 minuti fra Napoli, Sassuolo, Cremonese e Inter. Trascorsi