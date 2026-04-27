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Mendy, Borrelli, Caprile: Cagliari, tris d'oro. Ora l'Europa dell'Atalanta dipende dall'Inter 

Fulminante avvio sardo con la doppietta del talento senegalese; Scamacca riporta a galla la Dea che però affonda di nuovo all'inizio della ripresa e poi sbatte contro la saracinesca rossoblù. Solo se Chivu conquisterà la Coppa Italia, il settimo posto porterà in Conference
Xavier Jacobelli
1 min
Mendy, Borrelli, Caprile: Cagliari, tris d'oro. Ora l'Europa dell'Atalanta dipende dall'Inter © L.Canu

Ha detto bene Palladino: "Abbiamo preso due gol nei primi 7 minuti perché l'Atalanta era rimasta nello spogliatoio". Per la gioia di Paul Mendy, 19 anni, gran talento della Primavera rossoblù, alla prima da titolare in Serie A dopo avere raggranellato 80 minuti fra Napoli, Sassuolo, Cremonese e Inter. Trascorsi

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