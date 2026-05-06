Beccalossi, addio alla bandiera Inter: da un anno lottava con una grave malattia

È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.
Anni indimenticabili all'Inter
Nato a Brescia il 12 maggio 1956, Beccalossi aveva mosso i primi passi nel calcio con la maglia biancazzurra della sua città, prima del grande salto all'Inter nel 1978. Con i nerazzurri visse anni indimenticabili: 216 presenze tra campionato e coppe, 37 reti — tra cui una doppietta nel derby vinto 2-0 il 28 ottobre 1979 — uno scudetto nel 1979-80, la semifinale di Coppa dei Campioni 1980-81 e la Coppa Italia 1981-82. Nell'era Bersellini divenne rapidamente idolo della curva. L'arrivo di Hansi Muller ne segnò il tramonto nerazzurro: nel 1984-85 passò alla Sampdoria, poi un girovagare tra Monza, Barletta e Pordenone fino al ritiro nel 1991. Nella sua seconda vita aveva trovato spazio anche come opinionista televisivo. Se n'è andato troppo presto, quasi in punta di piedi, come solo i grandi sanno fare.