Futsal Champions League Finals 2026 a Pesaro con l’audiodescrizione per le persone cieche e ipovedenti

TORINO - Le Uefa Futsal Champions League Finals 2026, in programma presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro dall’8 al 10 maggio, si arricchiscono di un importante elemento di innovazione e inclusione: l’introduzione dell’audiodescrizione dedicata alle persone cieche e ipovedenti. In occasione delle semifinali (Cartagena-Sporting CP e Palma Futsal-Etoile Lavalloise) e delle successive finali (3° e 4° posto), i tifosi e le tifose con disabilità visiva potranno seguire la competizione grazie a Connect Me Too, tecnologia già adottata con successo in numerose manifestazioni sportive nazionali e internazionali e che veicola un’accurata audiodescrizione. L’audiodescrizione è una cronaca iper-descrittiva che integra il commento sportivo con dettagli fondamentali per comprendere pienamente ciò che accade in campo e in tribuna: movimenti dei giocatori, dinamiche di gioco, espressioni facciali, colori delle maglie, atmosfera e reazioni del pubblico. Il servizio sarà disponibile live tramite rete mobile 5G e 4G, senza ritardi, consentendo agli spettatori di vivere ogni momento della competizione con intensità e partecipazione. Per accedere all’audiodescrizione sarà sufficiente scaricare gratuitamente l’app Connect Me Too sul proprio smartphone, registrarsi, selezionare l’evento e inserire il codice univoco fornito da FIGC, utilizzando auricolari o cuffie durante la partita. L’introduzione dell’audiodescrizione rappresenta un valore aggiunto significativo per una manifestazione di livello europeo, che non solo celebra il grande futsal, ma si distingue anche per l’attenzione all’accessibilità e all’innovazione tecnologica.