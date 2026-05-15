Ve lo ricordate? L'ex Inter scoppia in lacrime: convocato al Mondiale a 39 anni!

Venire convocati al Mondiale a 39 anni e partecipare per la quinta volta alla Coppa del Mondo. Un'emozione indescrivibile, che non può non tramutarsi in un pianto emozionante, denso di commozione. Protagonista è un ex calciatore dell'Inter , che prenderà parte al torneo che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti . Il giocatore in questione ha vestito la maglia nerazzurra per 7 stagioni, dal gennaio del 2011 a quello del 2018: l'avete riconosciuto?

L'ex Inter al Mondiale per la quinta volta

Si tratta di Yuto Nagatomo. Il terzino classe 1986 compirà 40 anni il prossimo settembre, eppure è stato convocato dal Giappone per il prossimo Mondiale. L'ex Inter si è ripreso in un video, poi diffusosi rapidamente sui social, in cui ha registrato la sua reazione al momento dell'annuncio dei convocati nipponici alla Coppa del Mondo. Appena il suo nome è stato pronunciato si è lasciato ad andare ad un pianto commovente: quella che avrà inizio tra meno di un mese sarà la sua quinta partecipazione. Ha infatti preso parte ad ogni edizione fin dal 2010, da quando aveva 24 anni.

Nagatomo viene ricordato soprattutto per la sua esperienza all'Inter: arrivato in Serie A grazie al Cesena, nell'anno post Triplete viene acquistato dai nerazzurri riuscendo anche a dare un suo contributo, vincendo la Coppa Italia nel maggio del 2011. E' stato uno dei punti fermi della squadra negli anni difficili vissuti dal club, tra mancate qualificazioni alla Champions e l'assenza di trofei vinti. L'addio ad inizio 2018 con il trasferimento al Galatasaray, ma il legame col mondo nerazzurro non è mai scemato, tanto da diventare nel luglio 2023 ambasciatore dell'Inter in Giappone durante la sua tournée.