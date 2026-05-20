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Chi l'ha detto che i talenti italiani non ci sono più? Guardate la Top 11 della B

I migliori profili Under 23 dimostrano di avere qualità e bagaglio tecnico per vivere una carriera ad alto livello, confermando quanto il secondo torneo professionistico sia il serbatoio del nostro calcio. Ma la Serie A troppo esterofila deve imparare a valorizzarlo di più
Xavier Jacobelli
1 min
Chi l'ha detto che i talenti italiani non ci sono più? Guardate la Top 11 della B© Serie B

Palmisani (2004, Frosinone); Favasuli (2004, Catanzaro), Guarino (2004, Empoli); Lucchesi (2003, Monza), Bracaglia (2003, Frosinone); Dagasso (2004, Venezia); Doumbia (2003, Venezia), Berti (2004, Cesena); Abiuso (2003, Carrarese), Rao (2006, Bari), Raimondo (2004, Frosinone). La Top 11 Under 23 del campionato di Serie B dimostra quanto i talenti italiani ci siano, eccome. Il merito assoluto del secondo campionato professionistico è stato quell

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