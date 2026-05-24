L'Italia batte Cristiano Ronaldo e trionfa: decisivi il portiere dell'Inter e il numero 10 della Juve

L'ultimo atto della stagione della Nazionale Under 16 si chiude nel modo più dolce: alzando un trofeo. Gli Azzurrini di Manuel Pasqual , dopo aver chiuso i tempi regolamentari sul risultato di 1-1, si sono imposti per 4-3 ai tiri di rigore sui padroni di casa del Portogallo , che schieravano dal primo minuto Cristiano Junior , figlio di Cristiano Ronaldo, allo stadio municipale di Macedo de Cavaleiros, davanti a oltre 1.500 spettatori, aggiudicandosi il Torneo di Sviluppo Uefa . Dopo che il primo tempo si era concluso sullo 0-0, i lusitani passano in vantaggio a tre minuti dalla fine (87') con il difensore del Benfica Tomás Pedrosa, prima che l'Italia pareggi i conti nel terzo dei sei minuti di recupero concessi (90'+3) dal direttore di gara Nuno Senra, grazie al fantasista della Lazio Michele Elena . Dal dischetto, dopo l'errore iniziale di Nicola Cappellato (Atalanta), non sbagliano, nell'ordine, Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Giuseppe Pipitò (Juventus), Mattia Barbone (Fiorentina) e Lorenzo Bernamonte (Fiorentina), ma a spalancare le porte del successo alla formazione azzurra è Umberto Costante (Inter), che neutralizza il quarto e quinto rigore dei portoghesi, calciati rispettivamente da Leonardo Damião (Sporting) e Gonçalo Fontes (Porto).

Le parole del ct Pasqual

"Sono veramente contento per i ragazzi - sottolinea il tecnico Manuel Pasqual -, non solo perché hanno vinto questo torneo, ma per la mentalità e l'identità che hanno mostrato in ogni partita. Oggi, complice la tensione di giocare una partita decisiva contro la formazione padrona di casa, non abbiamo offerto una prestazione 'pulita' tecnicamente, come facciamo di solito, ma non abbiamo mollato neanche per un secondo, trovando il gol in pieno recupero con Michele (Elena, ndr), un ragazzo con una storia calcistica incredibile (nella passata stagione militava nel Real Latina, società dilettantistica laziale, ndr). Sono orgoglioso di tutti i classe 2010 che hanno partecipano a quest'annata, perché dall'inizio della stagione a oggi, grazie al grande lavoro dell'intero staff, siamo riusciti a instillare in loro una mentalità e un forte senso di identità, che spero riusciranno a mantenere nel prosieguo della loro carriera, sia nel club sia in Nazionale. Ci tengo a ringraziare tutti, dai coordinatori (Maurizio Viscidi e Daniele Zoratto, ndr) ai magazzinieri, passando per il segretario e tutti coloro che, in questa stagione, sono stati con noi in almeno un'occasione. La serenità che siamo riusciti a creare con il mio staff, anche grazie al contributo dello stesso staff, ha consentito a tutti di sentirsi a casa, specialmente ai ragazzi, facendoci ottenere certi risultati (10 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, 47 gol fatti e 26 subiti in 19 partite, ndr): abbiamo chiuso il cerchio".