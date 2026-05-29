Da lunedì 1° giugno torna su Sky e in streaming su Now: Calciomercato - L'Originale

LA TOURNÈE ESTIVA 2026
Quasi 50 giorni da vivere on the road insieme ai protagonisti dello sport e ai talent di Sky, combinando il racconto sportivo della Grande Estate della Casa dello Sport con la scoperta del territorio regionale italiano, attraverso le testimonianze ed il contributo di chi lo vive in prima persona e ne sa valorizzare l’inestimabile ricchezza e varietà. Dopo Olbia, dove la carovana di Calciomercato si fermerà dal 1° al 5 giugno, si resterà in riva al mare della Sardegna, a Golfo Aranci, dall’8 al 12. Dal 15 al 19 giugno toccherà alla Toscana con Follonica, poi, la settimana successiva sarà la volta di Alassio, nel ponente ligure, dal 22 al 26. La città di Ancona è pronta ad accogliere la squadra de L’Originale dal 29 giugno al 3 luglio, prima del suo arrivo in Friuli-Venezia Giulia, a Pordenone, dal 6 al 10. La riviera adriatica sarà protagonista con la cittadina di Fano, dal 13 al 17 luglio e il Trentino, con Riva del Garda, dal 17 al 21 agosto. L’isola di Capri chiuderà infine il tour dal 24 al 28 agosto.
LA NUOVA CANZONE
Anche quest’anno il programma di Sky Sport avrà la sua colonna sonora: 'Avrei bisogno di sorridere', è il titolo della nuova canzone firmata da Alessandro Bonan per l’edizione estiva. Una canzone liberatoria dal ritmo incalzante, cassa dritta e battito di mani al cielo in un invito alla leggerezza e al disimpegno, per mettere da parte, almeno per un po’, le difficoltà della vita.
IL PODCAST
Riparte da lunedì 1° giugno anche "Buongiorno Calciomercato", il podcast quotidiano di Gianluca Di Marzio: ogni mattina dopo L'Originale, lo spazio per approfondire le ultime notizie di calciomercato e fornire le anticipazioni sulle trattative ancora in corso. "Buongiorno Calciomercato" è un podcast esclusivo disponibile dalle prime ore del mattino su Sky Sport Insider per tutti gli abbonati. Durante tutto il calciomercato, inoltre, aggiornamenti continui anche sul canale all-news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport.