Da lunedì 1° giugno torna su Sky e in streaming su Now: Calciomercato - L'Originale

LA TOURNÈE ESTIVA 2026

- Ilpiù amato da tutti gli sportivi e appassionati di calcio è pronto a tornare su: da lunedìsarà di nuovo tempo di, il programma di culto dell’estate diche quest’anno spegne. Divertimento, notizie, approfondimenti e il racconto di tutte le trattative e gli scambi che animeranno la sessione estiva del mercato, quest’anno nuovamente, con prima tappa ae ultima destinazione, in un viaggio che attraverserà nove splendide cittadine italiane in un percorso unico in cui la cronaca sportiva si mescolerà con la cultura, la bellezza e lo svago. Il programma, firmato e ideato da, con la regia creativa dipotrà contare, come di consueto, su tutta la squadra mercato di Sky Sport, capitanata da, pronta a fornire aggiornamenti continui e curiosità dal web e dai social dalla postazione di

Quasi 50 giorni da vivere on the road insieme ai protagonisti dello sport e ai talent di Sky, combinando il racconto sportivo della Grande Estate della Casa dello Sport con la scoperta del territorio regionale italiano, attraverso le testimonianze ed il contributo di chi lo vive in prima persona e ne sa valorizzare l’inestimabile ricchezza e varietà. Dopo Olbia, dove la carovana di Calciomercato si fermerà dal 1° al 5 giugno, si resterà in riva al mare della Sardegna, a Golfo Aranci, dall’8 al 12. Dal 15 al 19 giugno toccherà alla Toscana con Follonica, poi, la settimana successiva sarà la volta di Alassio, nel ponente ligure, dal 22 al 26. La città di Ancona è pronta ad accogliere la squadra de L’Originale dal 29 giugno al 3 luglio, prima del suo arrivo in Friuli-Venezia Giulia, a Pordenone, dal 6 al 10. La riviera adriatica sarà protagonista con la cittadina di Fano, dal 13 al 17 luglio e il Trentino, con Riva del Garda, dal 17 al 21 agosto. L’isola di Capri chiuderà infine il tour dal 24 al 28 agosto.