Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

“Non può vivere senza di lei”: Morata e Alice Campello di nuovo insieme, la foto che conferma

Potrebbe esserci un nuovo inizio tra l'ex punta della Juventus e l'influencer: indizi social, fan scatenati
2 min
“Non può vivere senza di lei”: Morata e Alice Campello di nuovo insieme, la foto che conferma

Sembrava una storia conclusa, ma per Alice Campello e Alvaro Morata potrebbe esserci un nuovo inizio. Dopo la separazione annunciata all’inizio del 2026, la coppia starebbe infatti tentando un riavvicinamento. A rivelarlo è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che ha raccolto numerose segnalazioni da parte di fan presenti a Madrid e ha deciso di contattare direttamente il calciatore per verificare le indiscrezioni. La conferma sarebbe arrivata prima da Morata e poi dalla stessa Alice. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, i due sarebbero stati avvistati insieme durante il concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Alice aveva condiviso la sua presenza all’evento, senza però menzionare il marito.

I segnali sui social

Da settimane circolavano voci su una possibile riconciliazione, alimentate da alcuni segnali sui social e da diversi avvistamenti. Questa volta, però, sarebbe arrivata una conferma più concreta: «Si stanno dando una nuova possibilità», ha riferito Hoyos. A rafforzare ulteriormente le indiscrezioni è stato un commento pubblicato da Alice Campello su Instagram. Ringraziando il giornalista per la sua sensibilità e il rispetto dimostrato, l’influencer ha concluso con una frase che ha entusiasmato i fan: «Grazie anche per tutti i messaggi di supporto e affetto delle persone che sono felici per noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS