“Non può vivere senza di lei”: Morata e Alice Campello di nuovo insieme, la foto che conferma

Sembrava una storia conclusa, ma per Alice Campello e Alvaro Morata potrebbe esserci un nuovo inizio. Dopo la separazione annunciata all’inizio del 2026, la coppia starebbe infatti tentando un riavvicinamento. A rivelarlo è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che ha raccolto numerose segnalazioni da parte di fan presenti a Madrid e ha deciso di contattare direttamente il calciatore per verificare le indiscrezioni. La conferma sarebbe arrivata prima da Morata e poi dalla stessa Alice. Secondo quanto riportato da Chi Magazine, i due sarebbero stati avvistati insieme durante il concerto di Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano di Madrid. Alice aveva condiviso la sua presenza all’evento, senza però menzionare il marito.