Guardiola svela il futuro e spiega il segreto della Champions: "Contano gli arbitri”"

Gli elogi a Flick e ai talenti cresciuti nella Masia

Non poteva mancare un passaggio sul Barcellona, il club che ha segnato la sua carriera da giocatore e da allenatore. Guardiola ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti del lavoro svolto da Flick, protagonista di un nuovo ciclo tecnico che ha riportato entusiasmo nell'ambiente blaugrana. "Sono un fan del Barça di Flick, spero continui per molti anni qui", ha spiegato Pep. Il tecnico catalano ha poi rivolto lo sguardo ai tanti giovani cresciuti nel settore giovanile del club, sottolineando il valore della nuova generazione che sta trascinando i blaugrana: "Sono giocatori del Barça. Che siano di qui o che vengano da fuori, di sicuro se la cavano benissimo. Hanno vissuto due stagioni straordinarie, sia per come hanno giocato sia per quanto sia divertente vederli in campo". Parole che rappresentano una vera e propria investitura per il progetto blaugrana e che confermano quanto Guardiola continui a seguire con attenzione le vicende del club catalano. Mentre il suo futuro resta ancora da scrivere, l'ex allenatore del Manchester City osserva da lontano il calcio europeo, senza fretta di scegliere la prossima sfida.