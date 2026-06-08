Juve, ti presento il Dibu: Martinez si racconta, dal Covid alla carriera nella parata su Kolo Muani

L'episodio della consacrazione

Minuto 123, dagli sviluppi di un rinvio, Otamendi non impatta il pallone e Kolo Muani si trova lanciato a rete. Sul suo percorso però, c'è Emiliano Martinez. "Dall'errore di Otamendi saranno passati 2 secondi. Non sono andato avanti perché non facesse passare la palla sopra di me e non mi sono tirato indietro, perché poteva passarla a Mbappé. Sono rimasto al centro, dovevo fargli pressione e farlo sbagliare. La palla mi ha colpito qui, sul parastinchi. Un po' più in alto, e avrebbe deviato e sarebbe entrata. E sarei stato l'idiota per 4 anni", racconta il protagonista. Anche Scaloni ha commentato l'episodio: "È la migliore parata della storia. Perché era una Coppa del Mondo, perché era una finale, perché era al centoventitreesimo minuto dei supplemtnari, per come l'ha gestita Emiliano. Sono convinto che sia così". Il resto è storia: ai rigori Dibu Martinez si rende di nuovo protagonista e regala la Coppa del Mondo all'Argentina a distanza di 36 anni dall'ultimo trionfo. Il prossimo obiettivo, come detto da Dibu stesso, è ora quello di diventare il portiere con più presenze della storia della Nazionale Argentina.