Eriksen, messaggio social dopo il nuovo malore: “Sto bene, sono a casa con la mia famiglia"

Un grandissimo spavento che si è fortunatamente risolto con un enorme sospiro di sollievo. Attimi di paura per Christian Eriksen , che mentre era impegnato con la sua Danimarca in un test amichevole contro l' Ucraina è crollato al suolo dopo aver avvertito un dolore al petto . Un episodio che ha ovviamente riportato alla mente quanto accaduto nel 2021 durante l'Europeo: è stato lo stesso centrocampista a voler rassicurare tutti sulle sue condizioni.

Danimarca, Eriksen rassicura tutti sui social

Con un post su Instagram l'ex centrocampista di Inter e Manchester United, oggi al Wolfsburg, ha dichiarato: "Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Come potete immaginare, ricevere una scarica dal mio ICD (defibrillatore cardioversore impiantabile, ndr) ha avuto un forte impatto sia su di me che sulla mia famiglia, ma voglio rassicurare tutti che questa è stata una situazione diversa da quella del 2021. Mi sento bene e il mio recupero è già iniziato. Oltre ad essere grato per il sostegno e l'assistenza di tutti i giocatori e dello staff medico in campo, sono anche incredibilmente grato ai medici che si sono presi cura di me e del mio cuore nel corso degli anni. Grazie alla loro competenza, il mio ICD ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato: proteggermi quando ne avevo bisogno. Per ora, la mia priorità è recuperare, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli".

L'addio forzato all'Inter

L'episodio capitato il 12 giugno 2021 con la Finlandia e il conseguente impianto del defibrillatore avevano portato all'addio forzato dall'Inter. In Italia infatti non è consentito ai calciatori di scendere in campo con questo dispositivo medico, e così le strade del danese e dei nerazzurri si separarono forzatamente. Eriksen dovette dunque scegliere di andare a giocare in un campionato in cui era invece possibile praticare l'attività agonistica con il defibrillatore. Di lì il trasferimento prima al Brentford per alcuni mesi e poi al Manchester United, per poi passare al Wolfsburg un anno fa (compagine che un paio di settimane fa è retrocessa nella Serie B tedesca). Percorso simile intrapreso da Edoardo Bove, che dopo il malore accusato in un Fiorentina-Inter dovette fare ricorso al defibrillatore, impossibilitato a giocare in Serie A. Il centrocampista italiano attualmente milita in Premier League, precisamente al Watford, con cui ha firmato lo scorso gennaio e con cui è anche tornato a segnare.