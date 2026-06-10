Ungheria-Kazakistan, che paura: la telecamera si schianta da 20 metri, cos'è successo

Momenti di grande apprensione nel corso dell'amichevole tra Ungheria e Kazakistan , terminata con il successo dei padroni di casa per 3-1. Durante la partita si è verificato un episodio tanto raro quanto pericoloso: una Spidercam, il sistema di ripresa sospeso tramite cavi sopra il terreno di gioco, è improvvisamente precipitata. L'incidente ha generato preoccupazione tra gli addetti ai lavori e gli spettatori presenti. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze per persone coinvolte.

La telecamera cade da 20 metri e sfiora un operatore

La Spidercam è precipitata da un'altezza stimata di circa 20 metri, schiantandosi al suolo e andando completamente distrutta nell'impatto. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerando che il dispositivo è caduto a pochi passi da un operatore posizionato a bordo campo. Per sua fortuna, l'uomo non è stato colpito e non ha riportato alcuna ferita. Anche i calciatori sono rimasti al sicuro, poiché in quel momento l'azione di gioco si stava sviluppando dalla parte opposta rispetto alla zona dell'incidente. L'episodio ha comunque suscitato forte preoccupazione per i rischi legati a questo tipo di attrezzature tecnologiche. Dopo lo spavento iniziale, la gara è proseguita regolarmente senza ulteriori problemi.