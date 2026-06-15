Treviso: un altro trionfo! C’è lo Scudetto Under 19© .

Hai già un abbonamento? Accedi
Annata da incorniciare per il Treviso tornato in C dopo 13 anni: vince pure lo scudetto Under 19 Serie D nella finale di Guidonia. I biancocelesti, vincitori anche della Coppa Disciplina, superano il Piacenza (2-0) riportando così il tricolore in Veneto, a 22 anni dal successo del Bassano. Episodio decisivo l’espulsione di Maserati per fallo in area su Dal Corso comn chiara occasione da gol, rigore trasformato da Tommaso Cecchin. Malgradio l&rsqu
Abbonati per continuare a leggere