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Treviso: un altro trionfo! C’è lo Scudetto Under 19

Nell’anno in cui i veneti sono tornati dopo 13 anni nel professionismo
Guido Ferraro
1 min
Treviso: un altro trionfo! C’è lo Scudetto Under 19© .

Annata da incorniciare per il Treviso tornato in C dopo 13 anni: vince pure lo scudetto Under 19 Serie D nella finale di Guidonia. I biancocelesti, vincitori anche della Coppa Disciplina, superano il Piacenza (2-0) riportando così il tricolore in Veneto, a 22 anni dal successo del Bassano. Episodio decisivo l’espulsione di Maserati per fallo in area su Dal Corso comn chiara occasione da gol, rigore trasformato da Tommaso Cecchin. Malgradio l&rsqu

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