“American Wedding": 50 anni di calcio in America su Dazn

TORINO - Con l’inizio dei Mondiali 2026 che hanno acceso i riflettori sul Nord America, nss annuncia il lancio di “AMERICAN WEDDING: 50 YEARS OF SOCCER IN THE UNITED STATES”. Il progetto documentaristico, ideato, scritto e prodotto in modo indipendente da nss con la collaborazione di Soccertes, traccia un ritratto inedito e profondo dell’evoluzione del calcio negli Stati Uniti. Il documentario nasce da un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti, dallo Stato di New York al New Jersey fino alla South Carolina e all’Oregon, raccogliendo storie, volti e prospettive fondamentali che hanno segnato le tappe evolutive dello sport sul suolo americano.

L’opera si apre con un capitolo dedicato all’epopea dei New York Cosmos. Attraverso le testimonianze di Clive Toye, storico General Manager che portò negli USA leggende come Pelé, Cruyff, Chinaglia e Beckenbauer, e dell’ex portiere Shep Messing, viene ricostruito il primo grande Big Bang mediatico del calcio negli Stati Uniti. Dal passato alla contemporaneità, “AMERICAN WEDDING” analizza la rinascita attuale del movimento, oggi guidato da icone globali come Christian Pulisic. Il documentario esplora anche la nuova wave culturale di New York e le principali community di street soccer.

Attraverso gli interventi di figure come l’ex calciatore Kyle Martino e il politico newyorkese Zohran Mamdani, si racconta come ogni giorno a New York si apra un dibattito sullo street soccer, non solo come incubatore di talento ma anche come

strumento di inclusione e riscatto sociale nelle comunità urbane. Il documentario è diretto da Vincenzo Schioppa e scritto da Andrea Mascia.