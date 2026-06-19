Allegri, l'ultimo saluto a Igor Protti: l'ex Juve a Cecina per dire addio allo Zar

Tra la folla che sta portando l'ultimo saluto a Igor Protti, alla sala del commiato del cimitero di Cecina è arrivato poco fa in auto accompagnato dal suo autista anche il tecnico livornese Massimiliano Allegri per omaggiare la memoria dell'ex attaccante amaranto. Accolto dalla figlia di Protti Noemi, è entrato per un ultimo saluto al calciatore e dopo aver scambiato qualche parola con gli ex giocatori del Livorno e compagni di squadra di Protti, il portiere Marco Amelia e l'ex difensore Alessandro Lucarelli, è andato via senza rilasciare dichiarazioni. "Non sono momenti per parlare", ha detto ai giornalisti che chiedevano se volesse dire qualcosa.
Domani alle 18 la salma di Igor Protti sarà allo stadio Armando Picchi di Livorno, il teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista con la maglia amaranto a suon di gol in serie A, B e C. Lo ha detto Luca Salvetti, sindaco di Livorno, sentita la famiglia. Il Comune ha proclamato anche il lutto cittadino.