Allegri, l'ultimo saluto a Igor Protti: l'ex Juve a Cecina per dire addio allo Zar

Tra la folla che sta portando l'ultimo saluto a Igor Protti, alla sala del commiato del cimitero di Cecina è arrivato poco fa in auto accompagnato dal suo autista anche il tecnico livornese Massimiliano Allegri per omaggiare la memoria dell'ex attaccante amaranto. Accolto dalla figlia di Protti Noemi, è entrato per un ultimo saluto al calciatore e dopo aver scambiato qualche parola con gli ex giocatori del Livorno e compagni di squadra di Protti, il portiere Marco Amelia e l'ex difensore Alessandro Lucarelli, è andato via senza rilasciare dichiarazioni. "Non sono momenti per parlare", ha detto ai giornalisti che chiedevano se volesse dire qualcosa.