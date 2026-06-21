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Raphinha ko, tegola per Ancelotti: il Brasile perde la stella del Barcellona, le condizioni

La Selecao dovrà fare a meno dell'attaccante per le prossime partite: quando potrebbe rientrare
4 min
BrasileRaphinhaMondiali 2026
Raphinha ko, tegola per Ancelotti: il Brasile perde la stella del Barcellona, le condizioni© APS

Le condizioni fisiche di Raphinha tengono in apprensione il Brasile. L'esterno offensivo del Barcellona e punto fermo di Carlo Ancelotti, infatti, si è infortunato nella gara vinta contro Haiti, che ha fatto respirare la Selecao dopo il pareggio all'esordio contro il Marocco. Il ct italiano ha la possibilità di qualificarsi per i sedicesimi di finale del Mondiale da primo in classifica. E poi dovrà solo sperare di passare i prossimi turni e di ritrovare l'ala blaugrana per le prossime fasi del torneo, qualora la nazionale verdeoro dovesse andare avant. Nonostante la lesione muscolare alla coscia destra, il ventinovenne non vuole alzare bandiera bianca.

Le condizioni di Raphinha

Se la vittoria ha fatto sorridere, l'infortunio occorso a Raphinha ha spento l'entusiasmo dei tifosi verdeoro: l'esterno del Barcellona ha rimediato una lesione muscolare alla coscia destra. La gravità dell'infortunio si è avvertita già durante la fase di medicazione, quando il brasiliano non è riuscito a nascondere il dolore. "Raphinha si è sottoposto sabato a un esame diagnostico che ha confermato un infortunio muscolare nella parte posteriore della coscia destra", ha confermato la federazione brasiliana con una nota ufficiale. Il Brasile, però, non ha dato tempistiche chiare in merito al ritorno in gruppo di uno dei perni della squadra verdeoro: "Il calciatore seguirà un protocollo di trattamento intensivo, accompagnato dallo staff medico della nazionale brasiliana, con l'obiettivo di recuperare e tornare in campo il prima possibile"

 

 

Il possibile rientro

L'infortunio terrà sicuramente lontano dal campo Raphinha per l'ultima sfida del gruppo C contro la Scozia, in programma giovedì 25 giugno alla mezzotte italiana. Al suo posto è ballottaggio tra Rayan ed Endrick. L'obiettivo è quello di recuperarlo per la fase a eliminazione diretta, con gli ottavi di finale che inizieranno tra due settimane, qualora la Selecao dovesse arrivarci. Secondo "Globoesporte", lo staff sanitario sembra aver tirato un piccolo sospiro di sollievo. Nonostante la lesione, l'infortunio non sarebbe di grave entità, sebbene si attenderanno i prossimi giorni per valutarne l'evoluzione, visto che edema e gonfiore rendono ancora difficile una diagnosi definitiva. Carlo Ancelotti spera di averlo presto a disposizione: il suo rientro sarebbe un'ottima notizia per il Brasile che sogna di portare a casa il sesto Mondiale della sua storia.

 

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