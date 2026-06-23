Euro 2032: non solo San Siro, la mappa degli stadi italiani cambia volto. Le città in pole position 

MILANO - Una sfida nella sfida. Così Giovanni Malagò ha definito l’avvicinamento a Euro 2032, che rispetto al passato per l’Italia ha assunto i connotati di una corsa da fare con ottimismo, e non di una disperata rincorsa. La deadline è ormai prossima: entro il 31 luglio, la Figc dovrà avere tra le mani la documentazione definitiva relativa alle venue - non conta solo lo stadio, ma anche tutto quello che c’è intorno - da presentare a Nyon. Entro ottobre, poi, dovrà indicare al comitato esecutivo Uefa i cinque impianti (più eventuali riserve) in cui intende ospitare gli Europei ottenuti da Gabriele Gravina in assegnazione congiunta con la Turchia. A meno che lo stadio non rispetti già la lunga lista di criteri - a oggi, di fatto, vale solo per l’Allianz Stadium -, la condizione è avere un progetto esecutivo approvato, finanziato e cantierabile entro marzo 2027. Torino è una certezza, ma il lavoro portato avanti dalla Federcalcio con le pubbliche amministrazioni coinvolte (compresa la struttura commissariale nominata dal ministro Abodi) e il ruolo svolto dal gruppo di lavoro Uefa coordinato dal direttore esecutivo Michele Uva (che ieri era a Roma) fanno sì che le sensazioni siano più che positive, sulla base non di buoni propositi ma di fatti: a oggi, una decina di stadi è perfettamente in linea con il cronoprogramma da rispettare per arrivare a dama.
Gli stadi candidati
Oltre a Torino, sono sicuri di un posto nella shortlist l’Olimpico di Roma e il futuro stadio di Milan e Inter a San Siro: nel secondo caso si parla chiaramente di un impianto non ancora esistente - e al centro di varie inchieste -, ma tutto fa pensare che ci sarà, Milano non può mancare. Per gli ultimi due posti, parte favorito un altro stadio da costruire, quello della Roma a Pietralata, il cui progetto è stato di recente dichiarato di interesse strategico nazionale dal commissario Sessa: le valutazioni riguardano anche l’opportunità di avere due impianti nella Capitale (come dovrebbe essere per Istanbul). Se la giocano anche l’Artemio Franchi di Firenze - dove i lavori sono già in corso -, lo stadio Diego Armando Maradona da rifare a Napoli grazie ai contributi pubblici e il Renzo Barbera di Palermo, che può contare sulla potenza economica del City Football Group e anche in questo caso sull’accelerazione che il commissario potrà imprimere. Candidabili sulla carta - ma frenati in ottica Euro 2032 dalla minor capienza - anche gli impianti di Cagliari (il futuro Gigi Riva), Genova (Marassi), Salerno (Arechi) e Lecce, aggiuntasi negli ultimi giorni con il Via del Mare. Restano fuori dai giochi gli stadi di Bari, Bologna e Verona.