Euro 2032: non solo San Siro, la mappa degli stadi italiani cambia volto. Le città in pole position 

MILANO - Una sfida nella sfida. Così Giovanni Malagò ha definito l’avvicinamento a Euro 2032, che rispetto al passato per l’Italia ha assunto i connotati di una corsa da fare con ottimismo, e non di una disperata rincorsa. La deadline è ormai prossima: entro il 31 luglio, la Figc dovrà avere tra le mani la documentazione definitiva relativa alle venue - non conta solo lo stadio, ma anche tutto quello che c’è intorno - da presentare a Nyon. Entro ottobre, poi, dovrà indicare al comitato esecutivo Uefa i cinque impianti (più eventuali riserve) in cui intende ospitare gli Europei ottenuti da Gabriele Gravina in assegnazione congiunta con la Turchia. A meno che lo stadio non rispetti già la lunga lista di criteri - a oggi, di fatto, vale solo per l’Allianz Stadium -, la condizione è avere un progetto esecutivo approvato, finanziato e cantierabile entro marzo 2027. Torino è una certezza, ma il lavoro portato avanti dalla Federcalcio con le pubbliche amministrazioni coinvolte (compresa la struttura commissariale nominata dal ministro Abodi) e il ruolo svolto dal gruppo di lavoro Uefa coordinato dal direttore esecutivo Michele Uva (che ieri era a Roma) fanno sì che le sensazioni siano più che positive, sulla base non di buoni propositi ma di fatti: a oggi, una decina di stadi è perfettamente in linea con il cronoprogramma da rispettare per arrivare a dama.