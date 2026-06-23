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Euro 2032: non solo San Siro, la mappa degli stadi italiani cambia volto. Le città in pole position 

Una “sfida nella sfida” l’individuazione degli impianti più indicati per ospitare il grande evento. C'è la data per la consegna della documentazione definitiva da parte della Figc
3 min
StadiEuro2032

MILANO - Una sfida nella sfida. Così Giovanni Malagò ha definito l’avvicinamento a Euro 2032, che rispetto al passato per l’Italia ha assunto i connotati di una corsa da fare con ottimismo, e non di una disperata rincorsa. La deadline è ormai prossima: entro il 31 luglio, la Figc dovrà avere tra le mani la documentazione definitiva relativa alle venue - non conta solo lo stadio, ma anche tutto quello che c’è intorno - da presentare a Nyon. Entro ottobre, poi, dovrà indicare al comitato esecutivo Uefa i cinque impianti (più eventuali riserve) in cui intende ospitare gli Europei ottenuti da Gabriele Gravina in assegnazione congiunta con la Turchia. A meno che lo stadio non rispetti già la lunga lista di criteri - a oggi, di fatto, vale solo per l’Allianz Stadium -, la condizione è avere un progetto esecutivo approvato, finanziato e cantierabile entro marzo 2027. Torino è una certezza, ma il lavoro portato avanti dalla Federcalcio con le pubbliche amministrazioni coinvolte (compresa la struttura commissariale nominata dal ministro Abodi) e il ruolo svolto dal gruppo di lavoro Uefa coordinato dal direttore esecutivo Michele Uva (che ieri era a Roma) fanno sì che le sensazioni siano più che positive, sulla base non di buoni propositi ma di fatti: a oggi, una decina di stadi è perfettamente in linea con il cronoprogramma da rispettare per arrivare a dama.

Gli stadi candidati

Oltre a Torino, sono sicuri di un posto nella shortlist l’Olimpico di Roma e il futuro stadio di Milan e Inter a San Siro: nel secondo caso si parla chiaramente di un impianto non ancora esistente - e al centro di varie inchieste -, ma tutto fa pensare che ci sarà, Milano non può mancare. Per gli ultimi due posti, parte favorito un altro stadio da costruire, quello della Roma a Pietralata, il cui progetto è stato di recente dichiarato di interesse strategico nazionale dal commissario Sessa: le valutazioni riguardano anche l’opportunità di avere due impianti nella Capitale (come dovrebbe essere per Istanbul). Se la giocano anche l’Artemio Franchi di Firenze - dove i lavori sono già in corso -, lo stadio Diego Armando Maradona da rifare a Napoli grazie ai contributi pubblici e il Renzo Barbera di Palermo, che può contare sulla potenza economica del City Football Group e anche in questo caso sull’accelerazione che il commissario potrà imprimere. Candidabili sulla carta - ma frenati in ottica Euro 2032 dalla minor capienza - anche gli impianti di Cagliari (il futuro Gigi Riva), Genova (Marassi), Salerno (Arechi) e Lecce, aggiuntasi negli ultimi giorni con il Via del Mare. Restano fuori dai giochi gli stadi di Bari, Bologna e Verona.  

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