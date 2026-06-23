Varriale, condanna confermata dalla Corte d’Appello: 10 mesi per stalking e lesioni

La Corte d'Appello di Roma ha confermato il verdetto di primo grado nei confronti dell'ex vice direttore Rai Enrico Varriale . I giudici della prima sezione penale hanno infatti ribadito la condanna a 10 mesi, con pena sospesa , per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate ai danni di una donna che aveva denunciato il giornalista. La decisione rappresenta un nuovo passaggio giudiziario rilevante in una vicenda che da tempo coinvolge l'ex volto televisivo, già destinatario di un'altra condanna in un procedimento distinto per fatti analoghi.

La decisione della Corte d'Appello e la conferma del primo grado

La sentenza pronunciata a Roma ha confermato integralmente il verdetto emesso nel giugno 2025. Secondo quanto stabilito dai giudici, restano accertate le responsabilità penali contestate a Varriale per stalking e lesioni aggravate nei confronti della parte offesa che aveva avviato il procedimento. La pena rimane fissata a 10 mesi di reclusione con sospensione condizionale. La Corte d'Appello ha quindi confermato l'impianto accusatorio già riconosciuto nel giudizio di primo grado, consolidando il quadro emerso nel corso dell'iter processuale. Per Varriale si tratta della seconda condanna ricevuta nell'ambito di procedimenti riguardanti accuse di natura analoga. Nel dicembre scorso, infatti, il giudice monocratico di Roma lo aveva già condannato a 7 mesi di reclusione, anche in quel caso con pena sospesa, per stalking, minacce e lesioni nei confronti di un'altra donna.