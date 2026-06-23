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Nainggolan guida con la patente sospesa e sfiora incidente con la polizia, il legale: "La figlia..."

Il centrocampista ex Roma e Inter è stato fermato a Ranst dopo essere passato con il semaforo rosso: i dettagli
2 min
NainggolanIncidentepolizia

RANST (Belgio) - Radja Nainggolan finisce di nuovo nei guai. L'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, nonostante la patente sospesa, è stato fermato al volante sulle strade di Ranst, in Belgio, dove ha quasi causato un incidente con una volante in borghese della polizia ignorando un semaforo rosso. La Procura di Anversa, riporta la "Gazet van Antwerpen", ha posto sotto sequesto l'auto del calciatore. Ma Nainggolan, risultato negativo all'alcol test, si difende: si era messo alla guida per correre in soccorso della figlia.

La difesa

"Non ha deciso di guidare per comodità o indifferenza - la versione fornita dal suo legale, Omar Souidi -È stato chiamato da sua figlia, che era in preda al panico e non si sentiva bene. Gli ha chiesto di accompagnarla in ospedale perché non ha la patente. Convinto sinceramente che avesse bisogno di assistenza medica, è andato a prenderla per portarla in ospedale. È stato durante quel tragitto che, in compagnia della figlia, è stato fermato dalle forze dell'ordine".

 

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