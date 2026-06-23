Allo Stadio della Farnesina si gioca per abbattere ogni barriera: il 26 giugno la partita “Lo Sport oltre il muro”

“ Lo Sport oltre il muro: insieme abbattiamo ogni barriera! ”: è il titolo dell’evento ad ingresso libero in programma venerdì 26 giugno a Roma, presso lo stadio della Farnesina, in via Maresciallo Caviglia 29. Si potranno vedere in azione in una partita/esibizione di calcio inclusivo nomi noti del mondo dello spettacolo e del pallone, ma soprattutto scenderanno in campo i valori dell’inclusione, dell’accessibilità e dello sport come strumento di crescita sociale e umana. Insieme ai grandi personaggi invitati per l’occasione si potranno ammirare infatti degli atleti con disabilità: il loro impegno , la loro preparazione ed il loro entusiasmo dimostreranno che è possibile abbattere quel “muro” che spesso separa tante persone dalla pratica sportiva. L’iniziativa è promossa da Filippo Saba , fisioterapista noto per il suo impegno nel sociale e per i numerosi eventi per la disabilità organizzati in ambito sportivo e culturale, tra i quali spicca l’imminente “Celebrity Game” a Colle Oppio. Nell’organizzare “Sport oltre il muro” Saba è stato sostenuto dal Consigliere regionale Angelo Tripodi e della Consigliera di Amministrazione di Sport e Salute S.p.A. Maria Spena . Ospite d’onore della manifestazione sarà il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, sempre sensibile a questo tipo di progetti. Altri illustri ospiti calcheranno invece il terreno di gioco: l’ex azzurro Alessio Cerci, l’indimenticato esterno giallorosso Odoacre Chierico, l’attaccante David Di Michele e altri grandi ex calciatori come Gaetano D’Agostino, Fabrizio Romondini e Andrea Borsa. Prevista anche la presenza di Giorgio Pasotti, capitano della Nazionale Italiana Attori.

Il programma

L’apertura ufficiale dell’evento scatterà alle 17,30 con la presentazione a cura della nota giornalista sportiva Sofia Oranges. Alle 18 si terranno degli interventi istituzionali sul tema dello “Sport come strumento di inclusione e partecipazione sociale”: previsti i contributi dello stesso Filippo Saba, di Maria Spena, del consigliere Angelo Tripodi e del vicepremier Antonio Tajani. Subito dopo verranno presentate le squadre, composte da atleti speciali delle associazioni “InTeam” e “Fair Play School”, da sempre mobilitate nella promozione dello sport inclusivo. Tra gli invitati spicca anche il nome di Emanuele Leone, difensore che con la Nazionale Amputati ha raccolto grandi soddisfazioni agli Europei e ai Mondiali. La partita avrà inizio alle 19, la serata terminerà con una cerimonia di premiazione e con il ringraziamento ai partecipanti e ai partner della manifestazione.

Le parole di Saba e Tripodi

L’ideatore Filippo Saba si è soffermato sul forte valore simbolico della giornata: “Questa manifestazione punta a riunire il mondo dello sport, delle istituzioni, dello spettacolo e dell’associazionismo in un unico grande momento di condivisione e sensibilizzazione, coinvolgendo famiglie, giovani, ragazzi con disabilità e cittadini. Ringraziamo quanti hanno aderito e confidiamo in una buona risposta da parte del pubblico e in riscontri positivi attraverso i social: vogliamo che il nostro messaggio raggiunga più persone possibili”. Il consigliere regionale Angelo Tripodi ha spiegato il motivo del suo coinvolgimento: “Al di là del mio ruolo istituzionale di presidente della commissione regionale Pari Opportunità, ho sempre tenuto molto a queste tematiche e ho supportato con piacere l’organizzazione dell’evento. Mi piace immaginare la gioia dei ragazzi speciali che scenderanno in campo per misurarsi con i loro beniamini, per scattare delle foto o semplicemente per conservare un piacevole ricordo della serata: basterà la loro felicità a dire che abbiamo centrato il nostro obiettivo”.