Righetti di Dazn: «La pirateria negli eventi sportivi non riguarda solo il calcio e appare in aumento»

TORINO - Romano Righetti, general counsel di Dazn Italia, in occasione degli Stati Generali della lotta alla pirateria tra cooperazione, tecnologia e sicurezza promossi da FAPAV, sottolinea: «I dati dell’ultimo Osservatorio Fapav/Ipsos relativi al 2025, ci restituiscono un quadro preoccupante perché all’aumentare dell’attrattività e dei successi dello sport, indipendentemente dalla competizione, aumenta l’acquisto illegale di eventi sportivi. Questo ci dice che bisogna continuare ad intervenire in maniera decisa e costante. La pirateria negli eventi sportivi non riguarda solo il calcio e appare in aumento. La velocità “di crociera” con cui i pirati affinano gli ingranaggi della macchina dell’illegalità è altissima e può essere misurata in oltre 900.000 euro al giorno. I tempi con cui si svolgono i procedimenti amministrativi e penali sono obbligatoriamente più lunghi. Questo fatto è un vantaggio che i pirati sfruttano a loro favore».

Inoltre, si apprende che Dazn sta continuando a collaborare proattivamente con AGCOM e con la Guardia di Finanza per avviare azioni legali contro coloro che sono stati identificati e sanzionati dalla Guardia di Finanza in esito ai procedimenti svolti da diverse Procure.

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