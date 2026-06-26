Lotito, ufficiale l'acquisizione della Reggina Calcio: il comunicato della società

La Reggina Calcio , società che milita in serie D, è stata rilevata dal proprietario della Lazio Claudio Lotito . L'annuncio è stato dato sulla sua pagina Facebook dal sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro . "Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l'ambizione che la sua storia merita" scrive Cannizzaro nel post corredato da una foto in cui posa sorridente insieme a Lotito e al patron uscente Nino Ballarino . Cannizzaro, dopo che si era sparsa la vice dell'interessamento del patron della Lazio alla società calabrese era stato indicato da più parti come mediatore e ispiratore della trattativa, in considerazione della comune appartenenza a Forza Italia.

Reggina Calcio, il comunicato sul nuovo presidente

Nuova avventura per il presidente della Lazio Claudio Lotito, diventato ufficialmente nuovo proprietario della Reggina Calcio. Il club calabrese fu escluso nel 2023 dalla Serie B a causa del mancato pagamento dei debiti tributari entro la data di scadenza prefissata, iscritto poi successivamente in Serie D sotto il nome di Fenice Amaranto, prima di riacquisire poi il marchio Reggina 1914. Il club ha reso nota l'acquisizione da parte del presidente biancoceleste attraverso un comunicato ufficiale, il quale recita: "Si comunica che nel pomeriggio di oggi, a Roma, è stata definita la cessione della Reggina a una società facente riferimento al Gruppo del Presidente Claudio Lotito. L’operazione nasce dalla volontà di garantire al club amaranto continuità e nuove prospettive di crescita, nel rispetto della storia della Reggina e della passione per questo sport della gente di Reggio Calabria. Per raggiungere l'esito positivo di questa trattativa, fondamentale è stato l'apporto del sindaco di Reggio Calabria, l'onorevole Francesco Cannizzaro, trait d'union delle parti coinvolte. Il gruppo dirigente ringrazia i tifosi, le istituzioni e tutte le componenti che hanno accompagnato il percorso societario, formulando alla nuova proprietà i migliori auguri di buon lavoro."