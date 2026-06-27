Terremoto Venezuela, un calciatore tra le vittime: il cordoglio della Federazione

Il terremoto che ha colpito il Venezuela giovedì scorso ha provocato numerose vittime e ha colpito duramente anche il mondo del calcio. Tra le persone che hanno perso la vita c'è Yimvert Berroterán , promettente centrocampista di appena 18 anni dell'Universidad Central de Venezuela FC e della Nazionale venezuelana Under 20. La notizia è stata confermata dalla Federazione attraverso un messaggio di cordoglio diffuso sui propri canali ufficiali.

Il cordoglio della Federazione: "La tua luce continuerà a brillare"

Con una nota pubblicata sui social, la federazione ha voluto ricordare il giovane talento scomparso, esprimendo vicinanza alla famiglia e a tutto il movimento calcistico nazionale: "La Federazione Calcistica Venezuelana esprime il suo profondo cordoglio per la morte di Yimvert Berroterán. Oggi, il calcio venezuelano saluta con immenso dolore un giovane che ha rappresentato con orgoglio, dedizione e amore i colori del nostro Paese. La sua scomparsa addolora l'intera famiglia Vinotinto e lascia un segno indelebile in tutti coloro che hanno condiviso con lui del tempo, dentro e fuori dal campo. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Yimvert, la tua luce continuerà a brillare in ogni battito del cuore di un membro della famiglia Vinotinto. Riposa in pace".

Il bilancio resta purtroppo ancora provvisorio. Tra i dispersi risultano infatti anche altri due calciatori: il difensore 33enne Edwin Peraza e il 16enne José Manuel Pimentel Berrios. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, mentre l'intero Paese continua a fare i conti con le conseguenze del sisma e il mondo del calcio venezuelano si stringe attorno alle famiglie delle vittime e delle persone ancora disperse.