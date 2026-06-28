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Stile Bizzotto, contro il logorio degli urlatori moderni 

Nella sua scia, è andata subito Tiziana Alla, al debutto come prima telecronista Mondiale, felice scelta di Marco Lollobrigida
Xavier Jacobelli
1 min
Stile Bizzotto, contro il logorio degli urlatori moderni 

Stefano Bizzotto non urla, racconta. Non strepita, usa un tono sobrio. Non deturpa l'italiano con inglesismi malamente importati o sfondoni lessicali, pur essendo, peraltro, poliglotta: lo difende a colpi di congiuntivo, contrariamente ad alcuni detrattori del modo verbale, convinti sia una malattia dell'occhio così come gli stessi ritengono Anacoluto un centrale greco assente dal Mondiale. Il Nostro non rompe i timpani di chi lo segue. Non alluviona lo

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