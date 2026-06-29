Esaltiamoli, poi denigriamoli. Palestra, Nico Paz e l’Inter: il grottesco corto circuito dei media

Il brillante racconto dei nostri media

Un altro aspetto, di carattere più generale, concerne il conformismo e il poco coraggio di alcuni mezzi di informazione sportiva: lamentarsi oggi con la Premier League - o peggio con il calciatore che non vede l'ora di andare a giocarci - è fuori tempo massimo, oggi non vale più, non serve a niente. C'è stato un tempo in cui qualcuno, pur vincendo uno scudetto dopo l'altro con le rivali annichilite, non perdeva occasione di spiegarci che il nostro calcio stava per crollare e perdere definitivamente di interesse, a vantaggio di altri sport o di altri campionati. Per questo, stanco di fare gestire, decidere, organizzare e guadagnare la maggior parte dei proventi alle istituzioni calcistiche - vere e proprie burocrazie con tanti interessi da tutelare, zero rischio imprenditoriale e scarsa conoscenza del calcio - aveva proposto di creare un torneo con le principali squadre europee, gestito interamente da loro senza la Uefa di mezzo, con sponsor generosi ed entrate sicure ed elevatissime. Le prime firmatarie erano Juventus, Real e Barcellona, ma firmarono in 12, tra cui anche le nostre Inter e Milan. Venne presentato in fretta e furia, certamente, con alcune domande ancora in attesa di risposta, ma ciò che fece fallire il progetto fu la fuga a gambe levate di 9 delle società che avevano sottoscritto l'impegno, comprese ovviamente le impavide milanesi. I governi si erano messi di mezzo - ahimè anche il nostro -, qualche tifoso e gran parte dei media ripetevano in coro gli slogan dei burocrati sul calcio del popolo da rispettare, sulle preoccupazioni della signora di Lubiana, sui potenti che stavano mettendo le mani sul nostro sport preferito a scapito del sogno di tutti di potere vincere. I soldi dei potenti Agnelli Perez e Laporta contro il sogno dei bambini che giocano per strada. Questo, più o meno, fu il brillante racconto dei nostri media, i quali, invece di preoccuparsi di chiedere spiegazioni a chi aveva firmato salvo poi scappare dal progetto fingendosi morto, si sono coraggiosamente limitati a deridere chi, invece, dopo avere firmato era restato lì, a costo di qualche ritorsione (...) delle istituzioni continentali.