Esaltiamoli, poi denigriamoli. Palestra, Nico Paz e l’Inter: il grottesco corto circuito dei media

In attesa che la Juve batta un colpo, la prima settimana davvero intensa di mercato ha evidenziato una volta di più le storture del racconto del calcio italiano. In particolare, hanno tenuto banco i casi Palestra e Nico Paz. Sul primo, l'Inter era piombata ormai da diverse settimane, come noto a tutti dopo la valanga di prime pagine con la maglia nerazzurra già indosso, tutto fatto, vuole solo l'Inter, da limare i dettagli ma ormai si può considerare un affare chiuso, 45 + 5, 48 + 5, arrivano a 53, vuole solo l'Inter, Palestra la priorità, scatto Palestra, ecco Palestra, Inter colpo grosso, affare in chiusura, accordo trovato e comunque vuole solo l'Inter (ve l'avevamo già detto?), e così via fino a quello che avrebbe dovuto essere il giorno della chiusura.
E all'improvviso si cambia idea
Quel giorno arriva il Chelsea, offre 60 all'Atalanta, quasi il doppio dell'ingaggio al ragazzo e quell'ingrato, invece di godersi la stellare Serie A, sceglie incomprensibilmente di andare a Londra, nel campionato più competitivo e seguito che ci sia, a guadagnare 5 milioni l'anno. Chi, fino a quel giorno, tesseva le lodi del ragazzo tanto da dedicargli quella lunga serie di prime pagine e approfondimenti, all'improvviso cambia idea. Proprio come già accaduto a Lukaku, passato da bomber sensibile e implacabile a bieco affarista fuori forma in sole 24 ore, a Simone Inzaghi, condottiero senza macchia divenuto affarista cui "l'Inter ha dato più di quanto abbia ricevuto", e ad altri protagonisti di questo complicato mondo del pallone, anche il buon Marco da lì in poi si becca la sua gogna quotidiana: media di ogni tipo, canali online e quotidiani, in cui con dibattito inesistente si afferma senza dubbio che lui sbaglia, "a quell'età come possono essere i soldi il primo criterio di scelta e non l'amore per il proprio mestiere" (!) e così via, bollato, finite le belle prime pagine, che forse torneranno solamente ai suoi primi passi falsi.
Gli imbarazzanti aspetti della comunicazione
Che si fa, a questo punto? Come reagire a questa botta dopo un mese in cui lo danno per fatto perché voleva solo l'Inter? Aspetta aspetta, pare che il Real si riprenda Nico Paz, la cui famiglia è amica di Zanetti, ora quei 50 milioni li metteranno lì e allora ecco i nuovio titoli: "Paz vuole l'Inter", pure lui, "il Como si defila", quindi stavolta dovremmo esserci e invece no, quello fa una storia con il cappelletto dei lariani (pur volendo l'Inter, sia chiaro), il Como osa non defilarsi, mette 60 milioni sul piatto, se lo riprende e allora ecco anche per Nico gli editoriali del giorno dopo, una botta tanto per a Lookman e Koopmeiners, un'altra bordata a Palestra, ma alla fine dell'editoriale lui si salva perché "ha 21 anni e una vita per arrivare all'Inter". Resisti, Nico, arriverà il tuo giorno.
Questi due casi, gli ennesimi di questi anni, rivelano ancora una volta e in modo lampante alcuni dei principali e imbarazzanti aspetti della comunicazione sul calcio dalle nostre parti. Il primo, evidente, riguarda il tifo di alcuni media per l'esito di determinate trattative, che porta a conseguenze grottesche quali quelle appena descritte. Affari spinti con dibattiti a senso unico e prime pagine a ripetizione rendono poi difficile tornare indietro: molto più semplice denigrare i protagonisti della vicenda andata a finire in modo diverso da come si sperava. Non solo: se i media di riferimento dei tifosi di una determinata squadra scrivono per settimane che un affare è concluso, che un giocatore vuole andare solo lì, e poi una volta saltato quell'acquisto si buttano su un altro ancora più forte e scrivono che vuole anche lui solo quella solita società, probabilmente guadagneranno qualcosa in termini di copie vendute in quei giorni ma contribuiranno a creare uno stato di frustrazione da parte dei propri lettori tifosi, che se la prenderanno in primis proprio con i dirigenti amici di quei media. Un cortocircuito senza senso, che porta a illudere, a disinformare, a denigrare chi non lo merita e infine anche a frustrare i lettori che, saltato un acquisto, dal mattino dopo erano stati indotti a sperare in un altro, fino a quel maledetto cappelletto del Como che ha rovinato tutto.
Il brillante racconto dei nostri media
Un altro aspetto, di carattere più generale, concerne il conformismo e il poco coraggio di alcuni mezzi di informazione sportiva: lamentarsi oggi con la Premier League - o peggio con il calciatore che non vede l'ora di andare a giocarci - è fuori tempo massimo, oggi non vale più, non serve a niente. C'è stato un tempo in cui qualcuno, pur vincendo uno scudetto dopo l'altro con le rivali annichilite, non perdeva occasione di spiegarci che il nostro calcio stava per crollare e perdere definitivamente di interesse, a vantaggio di altri sport o di altri campionati. Per questo, stanco di fare gestire, decidere, organizzare e guadagnare la maggior parte dei proventi alle istituzioni calcistiche - vere e proprie burocrazie con tanti interessi da tutelare, zero rischio imprenditoriale e scarsa conoscenza del calcio - aveva proposto di creare un torneo con le principali squadre europee, gestito interamente da loro senza la Uefa di mezzo, con sponsor generosi ed entrate sicure ed elevatissime. Le prime firmatarie erano Juventus, Real e Barcellona, ma firmarono in 12, tra cui anche le nostre Inter e Milan. Venne presentato in fretta e furia, certamente, con alcune domande ancora in attesa di risposta, ma ciò che fece fallire il progetto fu la fuga a gambe levate di 9 delle società che avevano sottoscritto l'impegno, comprese ovviamente le impavide milanesi. I governi si erano messi di mezzo - ahimè anche il nostro -, qualche tifoso e gran parte dei media ripetevano in coro gli slogan dei burocrati sul calcio del popolo da rispettare, sulle preoccupazioni della signora di Lubiana, sui potenti che stavano mettendo le mani sul nostro sport preferito a scapito del sogno di tutti di potere vincere. I soldi dei potenti Agnelli Perez e Laporta contro il sogno dei bambini che giocano per strada. Questo, più o meno, fu il brillante racconto dei nostri media, i quali, invece di preoccuparsi di chiedere spiegazioni a chi aveva firmato salvo poi scappare dal progetto fingendosi morto, si sono coraggiosamente limitati a deridere chi, invece, dopo avere firmato era restato lì, a costo di qualche ritorsione (...) delle istituzioni continentali.
Prendiamocela con Palestra...
Il tempo per attaccare il dominio della Premier League era quello, quando la proposta di Agnelli e soci andava ascoltata, semmai criticata nel merito ma non derisa o sottovalutata con scemenze come quelle del calcio del popolo e simili. Il problema stava chiaramente per diventare enorme e quello era un tentativo di fare in modo che arrivassero soldi anche alle altre big europee, non solo alle inglesi. Di fare una Superlega che coinvolgesse vari Paesi e non solamente uno, come accade attualmente con la Premier League, dove anche le ultime prendono più soldi delle nostri grandi. Era, quello, il tempo degli approfondimenti, delle inchieste, delle analisi, delle domande a chi scappava senza spiegare. Lamentarsi oggi, quando la decima squadra inglese arriva in un pomeriggio a offrire il doppio dell'ingaggio e strappare ai campioni d'Italia un giocatore che "vuole solo l'Inter", è davvero troppo tardi. A loro, dunque, non rimane che prendersela con Palestra, il quale, andando a giocare nell'unica Superlega europea a 5 milioni l'anno, dimostrerebbe non si sa perché di non amare abbastanza il suo mestiere. A noi, invece, rimane il nostro splendido calcio, senza Mondiali da una vita, con una Serie A invisibile nel mondo, lambita dagli scandali, e i media sportivi troppo occupati a difendere il calcio popolare di sceicchi e nababbi pur di deridere il presidente di 9 scudetti consecutivi, che aveva la colpa di vincere troppo e di avere capito tutto con dieci anni di anticipo.
In attesa che la Juve batta un colpo, la prima settimana davvero intensa di mercato ha evidenziato una volta di più le storture del racconto del calcio italiano. In particolare, hanno tenuto banco i casi Palestra e Nico Paz. Sul primo, l'Inter era piombata ormai da diverse settimane, come noto a tutti dopo la valanga di prime pagine con la maglia nerazzurra già indosso, tutto fatto, vuole solo l'Inter, da limare i dettagli ma ormai si può considerare un affare chiuso, 45 + 5, 48 + 5, arrivano a 53, vuole solo l'Inter, Palestra la priorità, scatto Palestra, ecco Palestra, Inter colpo grosso, affare in chiusura, accordo trovato e comunque vuole solo l'Inter (ve l'avevamo già detto?), e così via fino a quello che avrebbe dovuto essere il giorno della chiusura.
E all'improvviso si cambia idea
Quel giorno arriva il Chelsea, offre 60 all'Atalanta, quasi il doppio dell'ingaggio al ragazzo e quell'ingrato, invece di godersi la stellare Serie A, sceglie incomprensibilmente di andare a Londra, nel campionato più competitivo e seguito che ci sia, a guadagnare 5 milioni l'anno. Chi, fino a quel giorno, tesseva le lodi del ragazzo tanto da dedicargli quella lunga serie di prime pagine e approfondimenti, all'improvviso cambia idea. Proprio come già accaduto a Lukaku, passato da bomber sensibile e implacabile a bieco affarista fuori forma in sole 24 ore, a Simone Inzaghi, condottiero senza macchia divenuto affarista cui "l'Inter ha dato più di quanto abbia ricevuto", e ad altri protagonisti di questo complicato mondo del pallone, anche il buon Marco da lì in poi si becca la sua gogna quotidiana: media di ogni tipo, canali online e quotidiani, in cui con dibattito inesistente si afferma senza dubbio che lui sbaglia, "a quell'età come possono essere i soldi il primo criterio di scelta e non l'amore per il proprio mestiere" (!) e così via, bollato, finite le belle prime pagine, che forse torneranno solamente ai suoi primi passi falsi.