Italia-Serbia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europeo U19

Inizia l'Europeo per l'Italia Under 19 del commissario tecnico Alberto Bollini. Gli Azzurrini scenderanno in campo contro i pari età della Serbia, nella gara valida per la prima giornata del Gruppo B (in cui sono presenti anche Croazia e Ucraina). Nel Gruppo A, invece, sono presenti Galles, Danimarca, Germania e Spagna. La competizione si giocherà in Galles fino all'11 luglio. Nel 2024, l'Italia U19 si è spinta fino in semifinale, prima di essere eliminata dalla Spagna, poi vincitrice per la nona volta nella storia.