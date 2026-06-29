Italia-Serbia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’Europeo U19

Inizia l'Europeo per l'Italia Under 19 del commissario tecnico Alberto Bollini. Gli Azzurrini scenderanno in campo contro i pari età della Serbia, nella gara valida per la prima giornata del Gruppo B (in cui sono presenti anche Croazia e Ucraina). Nel Gruppo A, invece, sono presenti Galles, Danimarca, Germania e Spagna. La competizione si giocherà in Galles fino all'11 luglio. Nel 2024, l'Italia U19 si è spinta fino in semifinale, prima di essere eliminata dalla Spagna, poi vincitrice per la nona volta nella storia.
Italia U19-Serbia U19, orario e dove vederla
La sfida tra l'Italia Under 19 del commissario tecnico Bollini e la Serbia Under 19 del commissario tecnico Jovic si giocherà allo stadio The Oval di Caernarfon e il fischio d'inizio sarà alle ore 17.00. Sarà possibile vedere la prima partita degli Azzurrini all'Europeo Under19 in chiaro su Rai Sport HD, oppure in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni
Il commissario tecnico Bollini dovrebbe puntare sul 4-2-3-1. L'Italia si affida all'estro di Liberali, sul taccuino di diversi club di Serie A tra cui proprio la Juventus. Al suo fianco potrebbe partire titolare il bianconero Elimoghale: il classe 2009 è uno dei più giovani del gruppo azzurro. Panchina iniziale, invece, per gli altri due juventini Rizzo e Verde.
ITALIA U19 (4-2-3-1): Pessina; Nardin, De Paoli, Natali, Cocchi; Coletta, Mantini; Elimoghale, Liberali, Idele; Mosconi. Ct: Bollini.
SERBIA UNDER 19 (3-4-3): Balevic; Milosavljevic, Pavlovic, Simic; Stojkovic, Novicic, Maksimovic, Petrovic; Zecevic, Cvetkovic, Kostic. Ct. Jovic.
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