Malagò punta tutto su Maldini: ecco le possibili alternative in caso di non apertura

Fosse Papa, sarebbe la prima udienza. Ma Giovanni Malagò , subito dopo l’elezione a presidente della Figc , s'è tolto quest'etichetta. Oggi celebrerà il suo primo consiglio federale: grande attesa per il discorso alle componenti, sia a chi l’ha votato sia a chi ha scelto Giancarlo Abete, che, da presidente della Lnd, del consiglio fa parte e promette opposizione costruttiva. Il primo passo formale, dopo l’informativa del segretario generale - confermato Marco Brunelli, e sarebbe strano il contrario -, sarà l’elezione dei vicepresidenti. I giochi, considerando le alchimie elettorali, sembrano fatti: saranno Ezio Simonelli (Serie A) e Umberto Calcagno (Aic), il dubbio è se quest’ultimo manterrà il vicariato, che andrà al più votato. Poi si entrerà nel vivo dei provvedimenti legati ai campionati: le domande di iscrizione in Serie C - e quindi nel professionismo - sono tutte in ordine: resta da certificare (non oggi, a fine luglio) la riammissione del Foggia al posto della Ternana, a cui è stata revocata l’affiliazione (ripartirà dalla Serie D grazie alla fusione con l’Orvietana, mentre il Rimini dall’Eccellenza). Non è invece all’ordine del giorno il commissariamento Aia: in teoria, il consiglio federale è - al netto del presidente - lo stesso che l’aveva votato subordinandolo al parere (poi contrario) del Collegio di Garanzia. Nessuno, però, ha mai davvero pensato potesse essere la prima mossa di Malagò.

Direttore tecnico della Nazionale: Paolo Maldini resta il primo obiettivo

Non è all’ordine del giorno nemmeno la questione che, in verità, interessa di più tutti, addetti ai lavori e tifosi: la Nazionale. Malagò ha già detto di voler scegliere prima il direttore tecnico, per poi condividere la decisione sul futuro ct. Il nome individuato, da tutti, come quello giusto è quello di Paolo Maldini, che per ora non ha mai dato particolari aperture a un incarico di questo tipo in azzurro. Se Malagò non riuscirà a convincerlo - il pressing prosegue - restano due strade: puntare su una figura tecnica, come Frederic Massara, che però non ha lo stesso passato glorioso. Oppure scegliere un grande nome, magari anche con trascorsi in Federcalcio, ma con un profilo più politico: nel caso, i più quotati sono Alessandro Costacurta e Demetrio Albertini, mentre Gianluigi Buffon dovrebbe essere coinvolto in un progetto giovani.

Nuovo ct dell'Italia: Mancini e Conte i principali candidati

Nessuno, evidentemente, coniuga storia gloriosa ed esperienza dirigenziale sul campo come Maldini - ci sarebbe Gianfranco Zola, ma nessuno ci ha pensato e lui sta benissimo in Lega Pro -, ma se il primo obiettivo non accetta, servono alternative solide. Per il ct, invece, la scelta pare ridotta a Roberto Mancini e Antonio Conte: il primo è il candidato naturale di Malagò, ma paga la contrarietà dei grandi club, che vorrebbero il secondo. Qualcuno, magari, anche per toglierselo di torno come potenziale avversario in campionato. Se c’è una carta coperta, per ora è rimasta tale. Non è una partita che si chiuderà oggi, bensì attorno a metà luglio, ma è la più rilevante, ed è quella che - anche nel suo percorso decisionale - chiarirà cosa sarà la Figc di Giovanni Malagò.