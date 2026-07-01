“25 giorni di coma, pensavo di essere morto e vedevo Madre Teresa di Calcutta”: il calvario Sabatini

Walter Sabatini si è raccontato senza filtri durante la sua partecipazione al podcast One More Time, condotto da Luca Casadei. Per l'occasione è stato il giornalista a raggiungere l'ex dirigente nella sua abitazione di Roma, dopo che lui stesso gli aveva comunicato di non sentirsi nelle condizioni di affrontare il viaggio fino a Milano. Nel corso della lunga conversazione, il 71enne ha parlato delle difficoltà che segnano oggi la sua quotidianità, del drammatico ricovero del 2018 e delle conseguenze psicologiche che ancora lo accompagnano.
Una quotidianità completamente cambiata
Walter Sabatini ha spiegato come la sua vita sia profondamente diversa rispetto al passato, soprattutto dopo i problemi fisici affrontati negli ultimi anni. Le fratture riportate a entrambi i femori hanno limitato la sua autonomia, rendendo complicati anche i gesti più semplici.
Per questo motivo evita quasi sempre di uscire e preferisce restare nella propria abitazione: "Io non esco più di casa, sto anche un mese senza uscire. Andare al ristorante per me è un sacrificio enorme. Non mi sento al sicuro, ma soprattutto non mi va di espormi di fronte alla gente, mi rende insicuro il fatto che qualcuno mi veda, per esempio, non riuscire ad alzarmi da solo. È una cosa che mi devasta. Perché la mia vita non è stata questa. La mia vita è stata tutt'altro e il ricordo di come ero e di quello che ho fatto mi ferisce".
Il confronto continuo con il passato
L'ex direttore sportivo ha raccontato quanto sia difficile convivere con il ricordo della persona che era prima della malattia e degli incidenti. Il paragone con il passato è inevitabile e rappresenta una sofferenza costante. Sabatini ammette: "Mi ferisce perché poi devo far per forza il confronto. Oggi è diventata un'altra vita e ti dico la verità, non è una vita che mi piace. La vita così è una vita inutile e non mi ci abituerò. O ritorno a essere un po' simile a quello che ero, non penso di poter tornare, oppure è veramente una vita non mia, è di qualcun altro".
La consapevolezza che un ciclo si sia chiuso
Nel corso dell'intervista emerge anche una forte riflessione sul tempo che passa e sulla necessità di accettare ciò che è cambiato. Pur continuando ad apprezzare la bellezza della vita e della sua città, Sabatini riconosce che il periodo più intenso della sua esistenza appartiene ormai al passato. "So che mi farebbe bene, perché io poi di fronte al lavoro sono irrefrenabile e quindi sarebbe un po' l'antidoto per le mie paure, le mie insicurezze. Però sono pronto anche a fare i conti con me stesso. Non devo essere superficiale su questa cosa. Cioè, quello che è stato è stato, è stato anche bello. Devo ringraziare la vita stessa che mi ha dato parecchio. Oggi devo accettare che sia finita. Io la considero una vita finita, con tutto che sono ancora in grado di apprezzare le belle cose, i paesaggi, i tetti di Roma".
Il desiderio di tornare nel mondo del calcio
Nonostante le difficoltà, Sabatini continua a coltivare la speranza di rientrare nel calcio, l'ambiente che considera la vera ragione della sua esistenza professionale e personale. Il lavoro rappresenta ancora oggi il principale stimolo per affrontare le proprie paure. "Certo che voglio tornare nel calcio, ci tornerò in qualsiasi modo, perché è la mia vita. Ognuno è quello che fa. Le persone non esistono se non per quello che fanno o che dicono, quindi per me il calcio è determinante perché è l'unica cosa che ho voluto e saputo fare. Quindi io sono quello, non sono né questo né un altro che potrei anche immaginare. Ho provato anche a scrivere, ma non sono un grande scrittore. Il calcio è la mia vita, perché solo quello conta. Tutto il resto è immaginazione, quindi è quello che mi fa essere così attaccato al calcio, perché una mia maniera estrema di attaccarmi alla vita".
Il ricovero d'urgenza e il lungo coma farmacologico
L'ex dirigente ha ripercorso anche il momento più drammatico della sua vita, il ricovero del settembre 2018 per una gravissima crisi respiratoria. Durante il trasporto in ospedale comprese per la prima volta quanto fosse forte il suo attaccamento alla vita, prima di essere sottoposto a un coma farmacologico durato venticinque giorni. Oggi continua una terapia con antidepressivi, affidandosi alle cure della moglie: "La vita io ho scoperto di amarla quando una dottoressa nell'ambulanza diceva al mio medico che mi accompagnava: 'Non ce la fa, non ce la fa'. Io cercavo di colpirla con delle zampate che tiravo a caso perché non la vedevo. Era buio, quindi colpivo a vuoto, non la colpivo, per fortuna, sennò le avrei fatto male perché tiravo calci potenti. Perché non volevo sentire quella cosa, quell'epitaffio, non mi andava, e in quel momento invece ho pensato che la vita era preziosa. Adesso prendo antidepressivi. Ci pensa mia moglie. Io prendo, ingurgito le compresse, non so mai che ca**o sono…".
Le allucinazioni durante il coma e la paura degli infermieri
Uno degli aspetti più sconvolgenti dell'esperienza vissuta riguarda le allucinazioni avute durante il coma farmacologico. Sabatini era convinto di essere morto e racconta di aver vissuto visioni che gli sembravano assolutamente reali. Tra queste anche la convinzione che gli infermieri volessero ucciderlo dopo aver stretto un accordo con un'agenzia di pompe funebri. "Finii in terapia intensiva, 25 giorni in coma farmacologico. Ero altrove, io ho pensato di essere morto. Io mi credevo morto, perché vedevo troppe cose. Vedevo troppe cose che mi facevano un po' paura, ma non definitivamente. Le pensavo sempre come transitorie. Vedevo Madre Teresa di Calcutta, la vedevo e mi intrattenevo con lei, che non voleva farsi toccare. Poi dopo ero certo che gli infermieri mi avrebbero ucciso, perché avevo visto nelle mie follie di quei giorni che loro avevano fatto un accordo con un'agenzia di pompe funebri vicino all'ospedale. Mi dico: hanno venduto il mio cadavere. Quindi io ogni volta che percepivo la presenza di un infermiere, mi veniva un'agitazione veramente difficile da contenere, anche se ero intubato, addormentato e tutto. È stata dura, soprattutto è stata dura dopo, perché non è che quando ti risvegliano sei tutto tarallucci e vino. Quando ti risvegliano, sei un ebete preoccupato. Io ero un ebete preoccupato. A parte il fatto che non sapevo bene se stavo vivendo o no, però è stata un'esperienza brutta".
Le conseguenze psicologiche che porta ancora oggi
A distanza di anni, Sabatini spiega che quella terribile esperienza continua ad avere un peso enorme sulla sua vita quotidiana. La paura è diventata una presenza costante, tanto da sentirsi tranquillo soltanto quando accanto a lui c'è la moglie. Anche dopo il risveglio dal coma, infatti, ha impiegato molto tempo per distinguere i ricordi reali dalle allucinazioni vissute durante il ricovero. "Quando mi sono svegliato, molte cose mi sfuggivano, erano proprio transitorie nella mia mente. Non sapevo se fosse vero, se fossero invenzioni, se avessi vissuto. Questa cosa degli infermieri mi ha perseguitato, perché non è che sono uscito dall'ospedale quando mi hanno svegliato. Mi hanno messo per 15 giorni in un altro reparto. Che conseguenze mi sono portato da quel momento nella vita? La paura. Ho paura di niente, ma ho paura di tutto. Io se non c'è lei che gira vivo nel panico. È un tratto che devo sopportare, lo sto sopportando, esiste. Subito dopo il ricovero, quando mi sono riaffacciato alla vita, ho capito che dovevo posizionarmi in maniera diversa".
Walter Sabatini si è raccontato senza filtri durante la sua partecipazione al podcast One More Time, condotto da Luca Casadei. Per l'occasione è stato il giornalista a raggiungere l'ex dirigente nella sua abitazione di Roma, dopo che lui stesso gli aveva comunicato di non sentirsi nelle condizioni di affrontare il viaggio fino a Milano. Nel corso della lunga conversazione, il 71enne ha parlato delle difficoltà che segnano oggi la sua quotidianità, del drammatico ricovero del 2018 e delle conseguenze psicologiche che ancora lo accompagnano.
Una quotidianità completamente cambiata
Walter Sabatini ha spiegato come la sua vita sia profondamente diversa rispetto al passato, soprattutto dopo i problemi fisici affrontati negli ultimi anni. Le fratture riportate a entrambi i femori hanno limitato la sua autonomia, rendendo complicati anche i gesti più semplici.
Per questo motivo evita quasi sempre di uscire e preferisce restare nella propria abitazione: "Io non esco più di casa, sto anche un mese senza uscire. Andare al ristorante per me è un sacrificio enorme. Non mi sento al sicuro, ma soprattutto non mi va di espormi di fronte alla gente, mi rende insicuro il fatto che qualcuno mi veda, per esempio, non riuscire ad alzarmi da solo. È una cosa che mi devasta. Perché la mia vita non è stata questa. La mia vita è stata tutt'altro e il ricordo di come ero e di quello che ho fatto mi ferisce".
Il confronto continuo con il passato
L'ex direttore sportivo ha raccontato quanto sia difficile convivere con il ricordo della persona che era prima della malattia e degli incidenti. Il paragone con il passato è inevitabile e rappresenta una sofferenza costante. Sabatini ammette: "Mi ferisce perché poi devo far per forza il confronto. Oggi è diventata un'altra vita e ti dico la verità, non è una vita che mi piace. La vita così è una vita inutile e non mi ci abituerò. O ritorno a essere un po' simile a quello che ero, non penso di poter tornare, oppure è veramente una vita non mia, è di qualcun altro".
La consapevolezza che un ciclo si sia chiuso
Nel corso dell'intervista emerge anche una forte riflessione sul tempo che passa e sulla necessità di accettare ciò che è cambiato. Pur continuando ad apprezzare la bellezza della vita e della sua città, Sabatini riconosce che il periodo più intenso della sua esistenza appartiene ormai al passato. "So che mi farebbe bene, perché io poi di fronte al lavoro sono irrefrenabile e quindi sarebbe un po' l'antidoto per le mie paure, le mie insicurezze. Però sono pronto anche a fare i conti con me stesso. Non devo essere superficiale su questa cosa. Cioè, quello che è stato è stato, è stato anche bello. Devo ringraziare la vita stessa che mi ha dato parecchio. Oggi devo accettare che sia finita. Io la considero una vita finita, con tutto che sono ancora in grado di apprezzare le belle cose, i paesaggi, i tetti di Roma".