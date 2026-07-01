“25 giorni di coma, pensavo di essere morto e vedevo Madre Teresa di Calcutta”: il calvario Sabatini

Walter Sabatini si è raccontato senza filtri durante la sua partecipazione al podcast One More Time, condotto da Luca Casadei . Per l'occasione è stato il giornalista a raggiungere l'ex dirigente nella sua abitazione di Roma, dopo che lui stesso gli aveva comunicato di non sentirsi nelle condizioni di affrontare il viaggio fino a Milano. Nel corso della lunga conversazione, il 71enne ha parlato delle difficoltà che segnano oggi la sua quotidianità, del drammatico ricovero del 2018 e delle conseguenze psicologiche che ancora lo accompagnano.

Una quotidianità completamente cambiata

Walter Sabatini ha spiegato come la sua vita sia profondamente diversa rispetto al passato, soprattutto dopo i problemi fisici affrontati negli ultimi anni. Le fratture riportate a entrambi i femori hanno limitato la sua autonomia, rendendo complicati anche i gesti più semplici.

Per questo motivo evita quasi sempre di uscire e preferisce restare nella propria abitazione: "Io non esco più di casa, sto anche un mese senza uscire. Andare al ristorante per me è un sacrificio enorme. Non mi sento al sicuro, ma soprattutto non mi va di espormi di fronte alla gente, mi rende insicuro il fatto che qualcuno mi veda, per esempio, non riuscire ad alzarmi da solo. È una cosa che mi devasta. Perché la mia vita non è stata questa. La mia vita è stata tutt'altro e il ricordo di come ero e di quello che ho fatto mi ferisce".

Il confronto continuo con il passato

L'ex direttore sportivo ha raccontato quanto sia difficile convivere con il ricordo della persona che era prima della malattia e degli incidenti. Il paragone con il passato è inevitabile e rappresenta una sofferenza costante. Sabatini ammette: "Mi ferisce perché poi devo far per forza il confronto. Oggi è diventata un'altra vita e ti dico la verità, non è una vita che mi piace. La vita così è una vita inutile e non mi ci abituerò. O ritorno a essere un po' simile a quello che ero, non penso di poter tornare, oppure è veramente una vita non mia, è di qualcun altro".

La consapevolezza che un ciclo si sia chiuso

Nel corso dell'intervista emerge anche una forte riflessione sul tempo che passa e sulla necessità di accettare ciò che è cambiato. Pur continuando ad apprezzare la bellezza della vita e della sua città, Sabatini riconosce che il periodo più intenso della sua esistenza appartiene ormai al passato. "So che mi farebbe bene, perché io poi di fronte al lavoro sono irrefrenabile e quindi sarebbe un po' l'antidoto per le mie paure, le mie insicurezze. Però sono pronto anche a fare i conti con me stesso. Non devo essere superficiale su questa cosa. Cioè, quello che è stato è stato, è stato anche bello. Devo ringraziare la vita stessa che mi ha dato parecchio. Oggi devo accettare che sia finita. Io la considero una vita finita, con tutto che sono ancora in grado di apprezzare le belle cose, i paesaggi, i tetti di Roma".