Ludi: "Non siamo ancora pronti per la Champions. Liberali perfetto per Fabregas". E su Nico Paz...

La brezza della Versilia, il profumo di un’estate che sa di sogni e, sotto la luce dei riflettori di un raffinato vernissage benefico, la consapevolezza di essersi spinti ben oltre l’inimmaginabile. Insomma, di aver scritto al storia del club a meno di due anni dalla promozione in Serie A. Nella cornice di Villa Alpebella, dove ieri si è tenuta la settima edizione del gran galà di beneficenza "United for Meyer” - organizzata per raccogliere fondi destinati all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze - è intervenuto anche il direttore sportivo del Como , Carlalberto Ludi , reduce dalla straordinaria, epica cavalcata che ha proiettato i lariani nell'Olimpo della Champions League, L’appagamento? Palpabile, come una voglia sfrenata di continuare ad aggiungere tesserine top al mosaico di Cesc Fabregas.

Calciomercato Como: Ludi su Liberali, Chalobah e Comuzzo

Come quella di Mattia Liberali: «Prima di parlare preferisco sempre le ufficialità (ride, ndr) - ha esordito Ludi - ma diciamo che siamo fiduciosi. Bello il fatto di poter avere la meglio nella concorrenza con gli altri club? Noi non combattiamo con nessuno, pensiamo solo a curare i nostri interessi. Parliamo di un ragazzo molto forte, un talento italiano che vogliamo firmare in fretta non in quanto azzurro ma perché riteniamo che possa rivelarsi ideale per lo stile di gioco di Fabregas».

Fabregas e Nico Paz, le conferme che cambiano il futuro del Como

Dalla permanenza di Fabregas a quella di Paz: un segnale chiaro di come la dimensione del Como sia cambiata radicalmente agli occhi del mondo nell’ultimo anno: «Queste riconferme per noi sono un grandissimo moto di orgoglio perché certificano l’eccellente lavoro che si è svolto negli ultimi anni. Abbiamo lavorato per costruire un ambiente ricettivo e per sviluppare un’identità di club chiara, fatta di valori che stiamo veicolando e sono riconoscibili. Non era scontato che uno dei migliori allenatori d’Europa come Fabregas decidesse di rimanere qui con noi a Como. Così come non era scontato che Nico Paz - anche lui tra i più forti talenti d’Europa - rimanesse. Ma è stato la sua volontà a giocare un ruolo chiave».

Como in Champions League: Ludi fissa gli obiettivi della nuova stagione

«Pronti per la Champions? Non ancora, abbiamo qualche problema da risolvere ma saremo pronti, rimboccandoci le maniche e lavorando duramente. Questa società ha sempre fatto passi più grossi della gamba: siamo arrivati in Serie A da “non pronti” e abbiamo fatto decimo posto e l’anno successivo la qualificazione in Champions League spingendoci oltre le più rosee previsioni. Ci siamo sempre adeguati in fretta: la Champions è un’opportunità e vogliamo coglierla. La Serie A, poi, essendo impegnati su tre fronti sarà molto più probante». Da lì una puntualizzazione su uno dei tanti obiettivi di mercato del club, Chalobah: «È un giocatore molto forte, ma ad oggi non c’è ancora una negoziazione fatta e finita per il suo cartellino. Di sicuro, però, è un giocatore che ci interessa. Comuzzo? Non è nei nostri piani». Infine, Ludi dice la sua sull'appetibilità del campionato italiano, e sul fatto che determinanti profili snobbino la Serie A per trasferirsi in Premier. Esattamente come successo all'Inter sul fronte Palestra: «Penso che la Premier dal punto di vista finanziario e progettuale sia proprio su un altro livello. L’Italia è comunque un Paese che nelle difficoltà riesce sempre a esprimere il meglio e trovare soluzioni interessanti. Attraverso il lavoro torneremo al nostro posto».