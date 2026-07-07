I De Laurentiis indagati, perquisite le sedi di Bari e Napoli: i reati ipotizzati dalla Procura

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta sulla gestione del Bari che vede iscritti nel registro degli indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis . Nell'ambito dell'indagine, la Guardia di Finanza ha avviato una serie di perquisizioni presso le sedi della società biancorossa, del Napoli e della Filmauro . Le contestazioni riguardano, a vario titolo, presunte false comunicazioni sociali e ipotesi di bancarotta fraudolenta collegate alla situazione economico-finanziaria del club pugliese. L'attività investigativa nasce dall'analisi della documentazione contabile della società e da approfondimenti tecnici disposti dalla magistratura. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori figura anche un'operazione di mercato relativa al trasferimento del portiere Elia Caprile .

Le accuse e le verifiche sui conti del Bari

Secondo quanto emerso dall'inchiesta, Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e Aurelio De Laurentiis, presidente del consiglio di amministrazione del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per presunte irregolarità nella gestione del club barese. In particolare, gli investigatori contestano il reato di false comunicazioni sociali con riferimento al bilancio d'esercizio 2024 e diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale per insolvenza.

La Guardia di Finanza ha spiegato che il provvedimento trae origine da approfondimenti sui bilanci, sulle note integrative e sulle relazioni di gestione. Tali verifiche sono state affiancate da consulenze tecniche disposte nel corso delle indagini. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il Bari, in perdita sistemica per circa 30 milioni di euro tra il 2019 e il 2025, "risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio". Proprio questa situazione economica rappresenta uno degli aspetti centrali dell'indagine.

L'inchiesta coordinata dalla Procura di Bari e il caso Caprile

Le attività investigative sono coordinate dal procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, e vengono eseguite dai finanzieri del Comando provinciale del capoluogo pugliese. Oltre all'analisi della situazione patrimoniale della società, gli investigatori stanno verificando anche alcune operazioni di mercato, tra cui la cessione del calciatore Elia Caprile. Le perquisizioni disposte dalla Procura sono tuttora in corso presso le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro, con l'obiettivo di acquisire ulteriore documentazione utile agli accertamenti. Le ipotesi di reato formulate comprendono bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società barese. L'indagine si trova ancora nella fase preliminare e servirà a chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti. Gli elementi raccolti saranno ora valutati dagli inquirenti per verificare la fondatezza delle contestazioni mosse.