Sky Sport ha presentato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano la stagione 2026-2027

MILANO - Oltre 15 mila ore di diretta, più di 3 mila eventi e un'offerta che spazia dal calcio al tennis, dai motori agli sport olimpici, passando per produzioni originali dedicate ai grandi protagonisti dello sport italiano. Sky Sport ha presentato oggi al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano la stagione 2026-2027 puntando sulla continuità dei diritti e su un racconto sempre più trasversale delle discipline e dei campioni. E tra i testimonial spunta anche il pilota Andrea Kimi Antonelli , uno dei protagonisti della nuova campagna istituzionale insieme ad Alessandro Del Pier o. "Se vogliamo raccontare le storie che restano nella memoria, quelle dello sport sono le prime", è stata la sintesi di Giuseppe De Bellis , executive vice president Sport, News and Entertainment di Sk". "Chi viene a Sky Sport è libero di dire quello che pensa davvero", ha aggiunto per sottolineare il ruolo dei talent e degli ex campioni nel racconto delle competizioni. La nuova stagione partirà con gli Europei di volley maschile e femminile, gli Europei degli sport acquatici dove al commento arriva Franco Bragagna , quelli di atletica leggera e il Mondiale femminile di basket, oltre ai 45 tornei Atp e Wta che accompagneranno gli appassionati fino alle Finals di Torino e alle Wta Finals.

Wimbledon e Sinner volano

Tennis che sta giocando un ruolo importante nella crescita del segmento sportivo di Sky. "Questa è la settimana più vista di sempre con un aumento del 45% rispetto alla settimana di Wimbledon di un anno fa, segno che cresce tutto quello che c'è intorno al tennis", ha sottolineato il direttore di Sky Sport Federico Ferri, confermando il rinnovo dei diritti di Wimbledon da parte di Sky fino al 2030. Non mancherà il calcio con l'impianto editoriale delle coppe europee che cambia. La Champions, l'Europa League e la Conference avranno studi dedicati per tutte e tre le serate, seguiti da un nuovo "After Party - La notte dei campioni" con Mario Giunta con immagini e approfondimenti sui grandi protagonisti del calcio europeo. "Oggi ci si appassiona ai grandi campioni e alle grandi giocate", è stata l'analisi di Ferri e Beppe Bergomi, uno dei talent di Sky. Per gli appassionati dei motori ci sono Formula 1, MotoGP, WEC, Superbike e le principali categorie internazionali. "Oggi il talento non basta più: serve una preparazione totale", è stato il commento di Guido Meda, storica voce della MotoGP, parlando della nuova generazione di piloti italiani.

Sky e le produzioni originali

Spazio anche alle produzioni originali con un nuovo documentario "Giampiero Boniperti - L'unica cosa che conta" dedicato al dirigente bianconero, realizzato in collaborazione con Sky Documentaries. Il progetto, che sarà proposto sia come film sia come docuserie, raccoglie testimonianze tra cui quelle di Michel Platini e del giornalista Tony Damascelli, immagini d'archivio e materiali inediti messi a disposizione dalla famiglia dello storico dirigente juventino.