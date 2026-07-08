Il caso Balogun, le istituzioni tifose e gli smemorati del calcio italiano: la Juve lo sa bene

Il desolante caso Trump-Infantino-Balogun, con telefonata presidenziale dopo avere sfogliato al volo un manuale del calcio con qualche regola principale e ubbidienza della Commissione super autonoma della Fifa, ha provocato la profonda indignazione dei principali commentatori calcistici del nostro Paese. Ma come, si chiedono sbalorditi, negli USA il presidente con tutto quello che ha da fare si occupa di arbitri e ne parla espressamente in pubblico e in privato? Ma così influenza chiaramente il presidente della Fifa, peraltro apparso spesso in sua compagnia: non hanno un briciolo di senso delle istituzioni? E da quelle parti dunque un giocatore espulso, squalificato automaticamente per la giornata successiva, potrà invece disputarla per quella sorta di grazia ad personam mai utilizzata negli ultimi decenni?
I nostri impavidi commentatori non se ne fanno una ragione, tra chi deride questi modi fortunatamente da noi così lontani e chi, disgustato, non riesce proprio a scherzarci su. E noi siamo con loro, eh, sia chiaro: l'episodio è irricevibile e mostra simultaneamente una serie di storture spaventose che rischiano di falsare davvero il gioco anche per il futuro. L'ideale, tuttavia, sarebbe avere, se non coerenza, quantomeno un po' di memoria.
L'esultanza a bordo campo e l'odio per la Juve
Possiamo scegliere da dove partire, il menu è vario e completo: istituzioni che ostentano tifo, passioni, amori, odi e speranze? Qui non ci facciamo mancare nulla, dal responsabile legale FIGC che esulta a bordo campo fino al procuratore capo di Milano, presentatosi con la cover della sua squadra sul telefono nel giorno della conferenza stampa sulle curve (a proposito, se cercate qualche novità sul tema e spulciate accuratamente nei trafiletti, forse trovate qualcosa); dal pm che si diverte a raccontare nei convegni il suo odio per la Juve fino ai membri del Collegio di Garanzia presso il Coni con i loro insulti ai bianconeri sui profili social personali; dai tanti personaggi che appaiono costantemente dietro gli stessi dirigenti sempre negli stessi stadi fino all'ex procuratore sportivo, fiero di dichiarare quotidianamente il suo orgoglioso tifo per il Napoli, con tanto di pubblico auspicio per il titolo agli azzurri. E per clemenza, visto il periodo, escludiamo dalla lista il capo del calcio mondiale, il prode Infantino, il quale periodicamente non resiste e spiattella foto, slogan e hashtag per richiamare la sua squadra preferita. Così, restando al nostro orticello, auspichiamo che il neo presidente della FIGC, il cui tifo è noto e non ha motivi di essere rinnegato, durante il suo mandato non parli mai in qualità di tifoso. Potrà tornare a farlo anche pubblicamente dal giorno successivo alla fine del suo incarico.
Del Piero simulatore
Ok, obietterà qualcuno felice dell'attuale status del calcio italiano, ma almeno da noi non soffiano sul fuoco delle polemiche arbitrali, o quantomeno non ne parlano con i diretti interessati. Eh no, qui entrano in ballo, a mero titolo esemplificativo a proposito di illustri istituzioni, il presidente del Senato e il sindaco di Milano: le mille polemiche arbitrali promosse dal primo, perfino di fronte a loro in un convegno promosso dall'Associazione Italiana Arbitri e dalla Regione Lombardia ("troppi errori contro l'Inter, dovete farne di meno"); quanto al sindaco, come dimenticare l'intemerata post Bastoni Kalulu in cui coinvolse perfino Del Piero, descritto come autore di incredibili simulazioni? Procuratori sportivi e non, presidenti delle Camere, sindaci di città importantissime, istituzioni sportive ai massimi livelli: dalle nostre parti, mentre ridiamo degli altri, non ci facciamo mancare nulla. Ed è bene ribadirlo: non si tratta di avere una squadra preferita, come ribatte chi fa finta di non capire. Ma di esibire di continuo e talvolta sguaiatamente quella passione, non trattenersi dal rappresentarla periodicamente al mondo, di indossare cimeli, fare pubblici auspici, dichiarazioni di odio, esultanze a bordo campo. Il tutto, mentre si rivestono ruoli in cui non solo essere ma anche sembrare terzi e distanti da certe questioni dovrebbe essere il minimo richiesto da dei media appena normali.
E invece no, da noi si ride giustamente degli Usa e della FIFA ma ci si scorda tutto quello che accade qui, compreso l'unico casa di grazia presidenziale della storia del nostro calcio, il caso Lukaku. In risposta a chi cerca di silenziare chi azzarda il paragone, invocando un po' strumentalmente la sacrosanta battaglia comune contro il razzismo, più ancora che sottolineare che in quello stadio i deprecabili cori erano in nettissima minoranza rispetto a chi fischiava il centravanti autore di un fallo durissimo appena entrato in campo, basterà chiedere se per caso ricordano un altro caso di revoca dei cartellini per esempio per Vlahovic e Kean, autori di esultanze o gesti polemici in risposta a insistiti e inaccettabili cori razzisti dei tifosi rivali. Ma ovviamente questo, nel Paese che non ha memoria e tantomeno coerenza, non può ricordarlo nessuno.
Il desolante caso Trump-Infantino-Balogun, con telefonata presidenziale dopo avere sfogliato al volo un manuale del calcio con qualche regola principale e ubbidienza della Commissione super autonoma della Fifa, ha provocato la profonda indignazione dei principali commentatori calcistici del nostro Paese. Ma come, si chiedono sbalorditi, negli USA il presidente con tutto quello che ha da fare si occupa di arbitri e ne parla espressamente in pubblico e in privato? Ma così influenza chiaramente il presidente della Fifa, peraltro apparso spesso in sua compagnia: non hanno un briciolo di senso delle istituzioni? E da quelle parti dunque un giocatore espulso, squalificato automaticamente per la giornata successiva, potrà invece disputarla per quella sorta di grazia ad personam mai utilizzata negli ultimi decenni?
I nostri impavidi commentatori non se ne fanno una ragione, tra chi deride questi modi fortunatamente da noi così lontani e chi, disgustato, non riesce proprio a scherzarci su. E noi siamo con loro, eh, sia chiaro: l'episodio è irricevibile e mostra simultaneamente una serie di storture spaventose che rischiano di falsare davvero il gioco anche per il futuro. L'ideale, tuttavia, sarebbe avere, se non coerenza, quantomeno un po' di memoria.