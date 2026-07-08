Il caso Balogun, le istituzioni tifose e gli smemorati del calcio italiano: la Juve lo sa bene

L'esultanza a bordo campo e l'odio per la Juve

Possiamo scegliere da dove partire, il menu è vario e completo: istituzioni che ostentano tifo, passioni, amori, odi e speranze? Qui non ci facciamo mancare nulla, dal responsabile legale FIGC che esulta a bordo campo fino al procuratore capo di Milano, presentatosi con la cover della sua squadra sul telefono nel giorno della conferenza stampa sulle curve (a proposito, se cercate qualche novità sul tema e spulciate accuratamente nei trafiletti, forse trovate qualcosa); dal pm che si diverte a raccontare nei convegni il suo odio per la Juve fino ai membri del Collegio di Garanzia presso il Coni con i loro insulti ai bianconeri sui profili social personali; dai tanti personaggi che appaiono costantemente dietro gli stessi dirigenti sempre negli stessi stadi fino all'ex procuratore sportivo, fiero di dichiarare quotidianamente il suo orgoglioso tifo per il Napoli, con tanto di pubblico auspicio per il titolo agli azzurri. E per clemenza, visto il periodo, escludiamo dalla lista il capo del calcio mondiale, il prode Infantino, il quale periodicamente non resiste e spiattella foto, slogan e hashtag per richiamare la sua squadra preferita. Così, restando al nostro orticello, auspichiamo che il neo presidente della FIGC, il cui tifo è noto e non ha motivi di essere rinnegato, durante il suo mandato non parli mai in qualità di tifoso. Potrà tornare a farlo anche pubblicamente dal giorno successivo alla fine del suo incarico.