Inter, pensieri Acerbi: “Morti sul 5-0 Psg, la finale con il City rode di più”

Francesco Acerbi il 30 giugno ha salutato l' Inter al termine del suo contratto. A 38 anni, però, non sembra abbia voglia di smettere di giocare a calcio, anzi... Ora è in vacanza con la famiglia ed è stato intervistato da Sportmediaset con cui ha toccato diversi temi a partire proprio dal suo futuro: "Voglio ancora giocare, mi sento bene". Ma anche poi sul percorso con i nerazzurri, la finale persa col Psg per 5-0 e la sfida con Haaland contro il Manchester City.

Acerbi e il futuro

Acerbi si è raccontato partendo da quel che vuole fare nel suo futuro: "Sto bene e voglio ancora giocare, non ho in mente di fare altro. In questo momento vivo con molta serenità, ho dato tutto quello che avevo e non mi devo rimproverare niente. Esperienza e motivazioni le ho, posso portare ancora un buon un esempio in campo: a 38 anni ho ancora la voglia del ragazzino. E se avessi voluto fare il mister, avrei già smesso. Penso di poter andare avanti ancora un paio d'anni a certi livelli, forse tre".

Sull'ultimo anno all'Inter: "Sono molto orgoglioso di me stesso, sotto ogni punto di vista. Ci sono state delle cose, che è giusto anche non dire, ma da lì non ho mai mollato e cercato di dare il massimo in ogni circostanza e allenamento, provando ad aiutare sempre la squadra nei momenti di difficoltà. E li hai, anche se hai vinto due titoli: per un paio di mesi, da gennaio a prima della sosta per la Nazionale, che non stavamo più giocando, che non eravamo noi".

Chivu, Lautaro e la malattia

L'ex difensore dell'Inter ha proseguito parlando di Chivu e del rapporto con lui: "È stato un ottimo giocatore, che ha vinto. E da allenatore veniva da qualche mese a Parma, arrivando all'Inter dove ha trovato una squadra vincente in cui c'era anche da gestire il gruppo. Noi abbiamo cercato di dargli una mano. Il gruppo ha fatto la differenza perché con altre dinamiche non avresti vinto, per quanto Chivu ci abbia messo del suo. Rapporto con lui? Io giocavo, lui allenava". Su Lautaro: "Sottovalutato? Non lo so, forse ha meno appeal di altri. Se giocasse al Barcellona o al City… Alvarez costa 150-200 milioni, tutti lo vogliono, ma in questo Mondiale sta giocando di più Lautaro. È un giocatore che a me piace, è fortissimo, è generoso in campo, anche quando non fa benissimo, fa di tutto. Ed è già tanto, è fortissimo". Sulla malattia: "Mi ha salvato, non dico che avrei smesso ma forse sì. O comunque a trent'anni non so a che livello ero, avrei fatto molta fatica. Ho avuto una seconda chance".

Finale di Champions perse

Il difensore poi racconta delle due finale perse in Champions: "Perdere la finale di Champions 5-0 ci sta e non ci sta, ti rode ma non siamo neanche entrati in campo. Eravamo morti mentalmente, loro avevano già vinto il campionato, noi dovevamo giocare col Como ed eravamo ancora tesi per vedere Napoli-Cagliari, poi la finale di Champions e dopo ancora andare in America, se avessimo avuto un mese di vacanza come quest'anno senza andare in America magari ti rode ancora di più ma quella partita non l'abbiamo neanche giocata. Si può essere ancora nervosi ma dopo 2-3 mesi, quando inizia il campionato poi basta. Ti rode di più quella col City, ce l'avevi in pugno, ce la siamo giocata, quella col PSG no. Se non giochi la partita, sono stati più bravi loro, mentalmente non c'eravamo, eravamo stanchi. Non mi sono recriminato nulla, eravamo morti, avevamo dato tutto fino all'ultimo, non c'era più niente da ricostruire".