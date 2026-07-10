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“Vota il Gol": comincia così la fase di avvicinamento al Gran Galà del Calcio Aic 2026

In lizza le dieci reti più belle della scorsa Serie A. 'Urne' aperte per tutta l'estate: tutto quanto c'è da sapere
2 min
Aicgolundici
“Vota il Gol": comincia così la fase di avvicinamento al Gran Galà del Calcio Aic 2026

Prende il via “Vota il Gol”, il concorso che accompagnerà il pubblico verso il Gran Galà del Calcio Aic 2026, in programma il 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori con la partecipazione della Lega Calcio Serie A e prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project S.r.l. in collaborazione con Demetrio Albertini per DA S.r.l. L’apertura delle votazioni metterà in competizione le dieci migliori reti segnate nel corso della Serie A 2025/2026, selezionate da Rivista Undici. Saranno poi tifosi e appassionati ad eleggere, con il loro voto, la rete più bella della stagione. L’iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi, che avranno l’opportunità di rivivere alcune delle giocate più emozionanti dell’ultimo campionato e contribuire direttamente all’assegnazione del riconoscimento. Il Teatro alla Scala ospiterà una serata dedicata ai protagonisti della stagione, capace di unire sport, cultura e spettacolo, celebrando il talento, i valori e le emozioni del calcio italiano. Le votazioni saranno aperte da venerdì 10 luglio a giovedì 27 agosto. È possibile esprimere la propria preferenza attraverso la votazione sul sito ufficiale del Gran Galà del Calcio AIC. Ecco la Top 10 dei gol candidati al premio per il calcio maschile. Le votazioni sono aperte al seguente link: https://grangala.assocalciatori.it/ • Piotr Zielinski  VERONA-INTER  • Francisco Conceição  ROMA-JUVENTUS  • Federico Bonazzoli  MILAN-CREMONESE  • Nico Paz  COMO-GENOA  • Andrea Pinamonti  SASSUOLO-LECCE  • Santi Castro  VERONA-BOLOGNA  • Semih Kılıçsoy  TORINO-CAGLIARI  • Adrien Rabiot  TORINO-MILAN  • Donyell Malen  ROMA-CAGLIARI  • Scott McTominay  NAPOLI-INTER.

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